Lalín presentará o parque Fraga do Alén ao Premio Nacional de Arquitectura

O novo gran parque memorial Fraga do Alén, impulsado a través do Plan ReacPon da Deputación de Pontevedra, toma forma para converterse no espazo público natural de Lalín a partir da ampliación do cemiterio da Romea.

A singular e emblemática actuación, que este luns visitaron a presidenta provincial, Carmela Silva, e o alcalde, Xosé Crespo, acompañados de integrantes da Corporación municipal, conta cun orzamento de 1,8 millóns de euros, dos que a Deputación achega 1,3 millóns de euros.

Na visita, Crespo quixo destacar a colaboración “a raxatabla” da Deputación co Concello de Lalín, “xa que todas as actuacións pactadas ao inicio do mandato estanse cumprindo” e anunciou a intención do seu goberno de presentar esta obra ó Premio Nacional de Arquitectura.

“Este proxecto é máis que unha gran obra de arquitectura; ten un relato e é unha obra innovadora e diferente. O que é único convértese en referencia, e esta vai ser de toda a veciñanza de Lalín”, subliñou Carmela Silva.

O proxecto supón a ampliación do actual cemiterio cara ao bosque circundante cun novo deseño, que permitirá, entre outras actuacións, a instalación de dúas entradas: a existente que dá acceso á capela para a celebración de actos funerarios, e unha nova entrada, máis romántica, para explorar o cemiterio a través dunha rede de camiños “sinuosos”, entre árbores.

Ademais, intervirase na fachada da capela con láminas de aceiro corten e configurarase tamén un lago-escenario elevado sobre o terreo natural para render homenaxe ás mulleres artistas e que levará o nome de Xela Arias.