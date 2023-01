Laracha dará voz a nenos e adolescentes para poder coñecer as súas necesidades

O Concello da Laracha, coa finalidade de avanzar na consolidación dos dereitos dos nenos, vén de iniciar o proceso de elaboración do Plan Local da Infancia e da Adolescencia (PLIA). No pasado mes de decembro celebrouse unha reunión de presentación deste proceso na que participou persoal das distintas áreas municipais.

Nela foron expostos os principais aspectos en relación ao PLIA, os seus obxectivos e finalidades, e tamén foron definidas certas cuestións referidas á súa elaboración, como as temáticas que debe abordar de forma prioritaria ou a frecuencia coa que se reunirá o órgano encargado do seu seguimento e avaliación.

Este plan consistirá nunha folla de ruta que oriente as políticas municipais en materia de infancia e adolescencia indicando os retos e metas que se deben acadar para os vindeiros anos neste eido.

A concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica, Rocío López, destacou que “este paso non é só unha evolución natural do que vén realizando o Concello da Laracha a prol do benestar social e emocional dos nenos, nenas e adolescentes; tamén é unha mostra máis do seu compromiso con eles e elas”.

En primeiro lugar, realizarase unha diagnose da situación das nenas, nenos e adolescentes, facendo fincapé nas súas necesidades e preocupacións. Serán analizados diferentes aspectos que teñen impacto no seu día a día, como poden ser a cantidade e calidade dos espazos de lecer destinados a esa poboación, a existencia de recursos e servizos de apoio educativo, a diversidade de modelos familiares ou as actividades deportivas e culturais impulsadas no municipio e que teñen nos nenos e adolescentes o seu público destinatario.

Esta diagnose pretenderá, así mesmo, detectar a prevalencia de situacións de vulnerabilidade na infancia e adolescencia, como por exemplo a existencia de casos de acoso, a presenza de enfermidades ou o risco de pobreza.

A elaboración do PLIA irá acompañada da creación dun órgano de participación da infancia e adolescencia concibido como un espazo no que poderán debater sobre as súas necesidades e preocupacións, canalizar as ideas e propostas á administración local e a outras entidades, e realizar actividades que contribúan á mellora do seu benestar e calidade de vida.

Coa creación deste órgano, que estará formado por nenos, nenas e adolescentes e contará co acompañamento técnico de persoal municipal e profesorado, preténdese contribuír á consolidación do dereito de participación infantil, sendo esta unha das pezas angulares segundo a Convención sobre os Dereitos do Neno e requisito para poder optar ao recoñecemento do Concello da Laracha como Cidade Amiga da Infancia que outorga Unicef.