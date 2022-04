Laracha traballa a prol da inclusión cultural e social das persoas inmigrantes

Dende decembro, Paiosaco é a sede do programa A Laracha acolle, unha iniciativa cofinanciada pola Fundación La Caixa a través da súa Obra Social, e que ten por finalidade a inclusión social e cultural das persoas inmigrantes residentes no concello larachés e, de xeito prioritario, o colectivo de mulleres.

A concelleira de Servizos Sociais, Rocío López, xunto a persoal técnico municipal, mantivo un encontro cos participantes no programa aproveitando a celebración dunha das sesións do Espazo Exprésa-T. O proxecto componse de dúas liñas de acción complementarias. Por unha banda, un taller de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia, que se imparte os luns e os mércores, co propósito de que as persoas inmigrantes adquiran as habilidades lingüísticas que lles permitan desenvolverse de forma autónoma nas diferentes situacións da vida diaria.

E, por outra banda, reforzando a acción anterior a través do Espazo Exprésa-T, que é un lugar de expresión e participación cultural dirixido ao coñecemento dos costumes, funcionamento e valores da sociedade de acollida, así como ao intercambio e socialización. Neste caso as sesións teñen lugar os venres.

Trátase dun programa innovador, que se leva a cabo seguindo unha metodoloxía alternativa de ensinanza-aprendizaxe, con perspectiva de xénero, traballando contidos e empregando unha linguaxe non sexista, así como poñendo en valor o papel das mulleres na sociedade.

A persoa responsable do programa destaca o esforzo que as mulleres están a facer para asistir ás clases, e o seu interese por aprender unha nova lingua, así como por coñecer unha cultura diferente e acceder aos servizos e prestacións que melloren as súas condicións de vida e, sobre todo, a educación dos seus fillos e fillas, pois é un tema que lles ocupa e preocupa especialmente, segundo sinalan dende o Concello larachés.

TEATRO. Por outra banda, Paiosaco acollerá tamén nas vindeiras semanas a undécima edición da Primavera Teatral, que comezará o vindeiro venres día 8 coa función O mel non caduca, protagonizada por Avelino González e Marián Bañobre.

O día 22 será o turno de Talía Teatro, que presentará A parábola de Angazo, baixo a dirección de Diego Rey, e a posta en escena a cargo de Toño Casais e Artur Trillo.

O ciclo pecharase o día 29 con Reino da extinción, a cargo de Amorodio Teatro, unha comedia que conta a historia de Galicia. Todas as funcións comezarán ás 21.00 horas no centro sociocultural e a entrada será libre e de balde.

comarcas@elcorreogallego.es