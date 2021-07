Lembran o naufraxio do vapor ‘Padova’ en Corme cun monólito

Corme. A Asociación de Veciños de Corme inaugurou este venres a Pedra do Naufraxio do Padova, en lembranza do afundimento do vapor italiano na madrugada do 3 ao 4 de febreiro do ano 1923, fronte ás costas do faro Roncudo, onde se ubicou o monólito.

El SS Padova navegaba de Montagarem-Argelia a Amberes cunha mercancía composta por palla, cáñamo e zinc. Sufriu un incendio nas bodegas e, a pesares dos esforzos da tripulación, non puideron apagar o lume, e o capitán lanzou unha mensaxe de alarma. Os tripulantes foron rescatados por outro buque que pasaba pola zona.

No acto participaron, ademais de directivos do colectivo veciñal, varios concelleiros da Corporación pontecesana e tamén a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, quen asegurou que “o compromiso que mantemos con este territorio segue dando os seus froitos, hoxe coa inauguración deste novo fito que enriquece o espazo de esparexemento deste faro do Roncudo, un dos principais atractivos turísticos cos que conta o concello de Ponteceso”.

Ademais de lembrar un dos numerosos naufraxios acontecidos nas augas de Costa da Morte, este fito exercerá ademais como un novo recurso turístico que contribuirá a poñer en valor a historia dos afundimentos.

A este respecto, Nava Castro, sinalou que “este recordatorio do Padova convértese nunha razón máis para visitar Corme e o concello de Ponteceso, no que o Goberno galego leva investido para a mellora das súas infraestruturas e recursos turísticos algo máis de 160.000 € nos últimos catro anos, que permitiron a mellora da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos na Hermida, Osmo e ruta do Mar de Corme, ademais da posta en marcha dunha área de autocaravanas para dar servizo a este tipo de turistas”. M. lavandeira