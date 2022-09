Leo Bassi volve ao FIOT e Mofa e Befa estrean a obra ‘Pirolíticos’ en Carballo

O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT), a gran festa das artes escénicas de Galicia, celebrará a trinta e unha edición do 30 de setembro ao 31 de outubro. Dende a organización adiantaron xa dous dos pratos fortes deste 2022: o regreso á Costa da Morte de Leo Bassi, quen debutou en Galicia sobre as táboas do FIOT nunha actuación histórica para a localidade, e a estrea absoluta da nova creación de Mofa e Befa, o dúo conformado por Víctor Mosqueira e Evaristo Calvo, quen este ano vai recibir o galardón Xograr de Outono.

Carballo acollerá, o 16 de outubro, a estrea en Galicia de 70 anos: Leo Bassi, peza na que o irreverente clown italiano fai balance da súa traxectoria sobre as táboas á vez que esixe que se respecte tanto a súa vellez como os anos de experiencias acumuladas. A través da súa memoria, e do humor, descubre ao público a relevancia de volver ao humanismo e aos instintos.

O seu instinto creativo e o seu carácter transgresor foron os que, precisamente, marcaron un punto de inflexión na traxectoria do FIOT. Hai 25 anos, cando aínda era un gran descoñecido para a meirande parte do público, o festival convidou ao cómico a participar na súa programación, na que foi a súa primeira actuación en Galicia. Naquela función, na que as e os asistentes saíron á rúa guiados por Bassi, agromou o compromiso do festival coa sorpresa e a innovación.

Outra das citas máis relevantes da programación do Festival Internacional Outono de Teatro será entrega do Premio Xograr de Outono 2022 a Evaristo Calvo e a estrea absoluta, o 7 de outubro, de Pirolíticos, unha coprodución do FIOT co dúo cómico Mofa e Befa. Co gallo da celebración do seu trinta aniversario, a compañía emprende o seu proceso creativo máis arriscado e experimental. Sobre as táboas, Calvo e Mosqueira lanzarán un convite á reflexión sobre o impacto do patriarcado nos propios homes, poñendo o foco dos que simpatizan coa teoría feminista e aspiran a vivir en consonancia con ela, pero que enfrontan unha cultura e unha sociedade profundamente machista. A obra, dirixida por Clara Gayo, conta coa dramaturxia de Lucía Aldao, a propia Gayo e María Lado, e terá unha segunda función o 8 de outubro.

Carballo tamén volverá ser sede neste 2022 do programa Camiño Escena Norte, un proxecto intercambio cultural promovido polas asociacións profesionais de artes escénicas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e, como novidade este ano, Navarra.

Desta última comunidade procede La Caja Flotante. A compañía de Ion Iraizoz visitará o FIOT o sábado 8 de outubro para estrear, no territorio galego, a súa creación Beautiful Stranger, unha comedia de autoficción existencial, ateigada de linguaxe cinematográfica, que aborda as múltiples identidades que poden convivir nunha mesma persoa. Nesta creación, que estará enmarcada no ciclo OTNI, Ion Iraizoz interprétase a si mesmo para tratar de reconstruír, coa complicidade do público as súas lembranzas e a súa festa de aniversario, á que nomeou O último martes antes de cumprir 40.

A vindeira semana presentarase o programa completo, do que xa se coñecen tamén os espectáculos da sexta edición do Certame de Micro-Escenas Metro Cadrado, unha das liñas de programación máis queridas polo público ao ofrecer creacións escénicas experimentais en espazos non teatrais e singulares de Carballo. Xeografía dos corpos, de Compañía Anxela Blanco; Viaxar é un pracer, de Dani Blanco; Actriz, chora, de Cacharela Teatro; Cinecleta, cinema doméstico a pedais, de Sr. Lili; Menú do día, de Colectivo #ChamizoBelloVila; e Homeless, de Mónica Paradela Cuñarro, participarán no certame de apoio á creación escénica de novos formatos e de compañías ou creadores e creadoras emerxentes.