Lousame amosa o drama da diáspora nunha exposición

A casa da cultura de Lousame acolle ata o vindeiro 26 de decembro a exposición fotográfica Nós tamén fomos emigrantes, promovida pola Axencia EFE, Afundación, Xacobeo 21-22 e o Concello lousamián dentro do programa Corrente Cultural. Unha mostra que foi inaugurada o pasado xoves pola alcaldesa Teresa Villaverde; Paloma Vela, coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación; e José M. Vilariño, coordinador institucional de Abanca na Coruña.

Trátase dunha exposición itinerante que inclúe unha selección de corenta instantáneas procedentes dun dos fondos fotográficos máis importantes de España sobre a emigración galega e española: o arquivo da Axencia EFE. Son na súa maioría retratos próximos que narran as circunstancias vitais das xeracións dos nosos pais e nais, avós e avoas, que abandonaron a súa terra na procura dun futuro mellor.

Teresa Villaverde agradeceu a Afundación e Abanca a elección de Lousame como destino desta mostra, xa que “ás veces semella que as xeracións máis novas pensan que a emigración é algo doutro tempo, cando é algo moi próximo para os seus avós, para os seus pais... Pero tamén vemos socialmente que hai un problema global de emigración ao que non só non somos o suficientemente sensible, senón que mesmo somos hostís”. Por iso, indicou que “imos abrir esta exposición ao centro educativo para acercarlle aos máis novos o que é a emigración e que os dramas que recollen estas fotografías son reais, que se decaten de que é algo que está na nosa identidade, como pobo que emigrou e que agora recibe emigrantes. Temos que ser solidarios, ter empatía e poñernos no lugar do outro”.

Unha idea na que coincidiu Paloma Vela, quen defendeu que este tipo de iniciativas “son fundamentais para o enriquecemento de individuos e sociedades, porque nos permiten viaxar no tempo e no espazo, descubrir outras realidades e outras formas de entender a sociedade e todo iso reverte no crecemento das persoas”. A coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación destacou que Nós tamén fomos emigrantes permite “mirar cara atrás e descubrir que todos fomos emigrantes, con todo o que iso conleva na identidade galega dunhas xeracións que están aínda moi próximas. Imaxes que nos din quen fomos e quen somos a día de hoxe”.

Finalmente, Vilariño resaltou a satisfacción de poder traer esta mostra a Lousame, pois “o rural ten moitas máis dificultades para acceder a actividades deste tipo. Cónstanos a gran sensibilidade que hai aquí cara a cultura, pois levan moito tempo pedindo a nosa colaboración con algunha exposición e ata hoxe non foi posible”. Neste sentido, adiantou que Abanca seguirá apostando por esta colaboración.

PROGRAMA. Corrente Cultural é unha aposta de Abanca e Afundación para espallar cultura por toda Galicia. Un proxecto que naceu hai cinco anos coma un contedor de arte que vai rotando por máis de cen concellos, contando coa súa colaboración, para construír canda eles unha rede de calidade. As iniciativas deste ciclo contan cunha coidada produción e cunha querenza pola nosa tradición.

Nós tamén fomos emigrantes poderá visitarse ata o 26 de decembro na casa da cultura Santeiros de Chave de Lousame de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas e de 18.00 a 21.00 horas (coa excepción dos mércores, que só haberá servizo de mañá). Tamén estará accesible os domingos 14, 21 e 28 de novembro, de 16.00 a 20.30; e o sábado 4 de decembro, de 10.00 a 14.00 h.