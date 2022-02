Lousame exhibe obras inéditas de Luís Veiras

A casa da cultura lousamiá acolle ata o vindeiro 31 de marzo a exposición Noir Blanc, do artista Luís Veiras Manteiga. Trátase dunha colección de 27 traballos en tinta e acrílico sobre papel, todos eles sen título, realizados a inicios dos anos 90.

A mostra foi inaugurada hai uns días nun acto no que o pintor, residente na aldea de Camboño, estivo acompañado pola alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde Pais; por Xoán Pastor Rodríguez Santamaría, director do Museo do Gravado de Artes; polo músico Fernando Froján, que se encargou da apertura e do peche musical, e por unha vintena de artistas, moitos deles conveciños e conveciñas seus.

Rodríguez foi o encargado de presentar Noir Blanc. “Acostumados á riqueza cromática do pintor, cando falamos de Veiras Manteiga vemos un pintor cromático, de volumes, doutro tipo de trazo. Pero agora contemplamos outro tipo de obra que o encadra nun arte máis esencial, máis radical. Negro sobre branco, sen referencias externas, sen símbolos, sen anécdotas”, sinalou o director do Museo do Gravado.

Pola súa banda, o autor da mostra afirmou que nunca pensou “expoñela ata que este señor -por Xoán Pastor- pasou polo meu taller e encontrou isto. Ata a anterior exposición en Ribeira, estas obras nunca se viran en España, salvo un cliente que me mercou dous destes cadros nos anos 91 e 92. Pero en España nunca se expuxeran; en Francia si”, dixo.

As persoas interesadas en visitar Noir Blanc poderán facelo en horario de tarde, de 18.00 a 20.00 horas, os luns, martes e venres, e de mañá, de 11.00 a 14.00 horas, todos os sábados. A entrada é de balde.