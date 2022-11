Lousame vai mellorar a contorna da igrexa de San Xoán e dous lavadoiros

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitou este martes o Concello de Lousame para asinar coa alcaldesa, Teresa Villaverde, o convenio polo que concede máis de 237.000 euros en préstamos sen xuros para levar a cabo cinco actuacións neste municipio, ao abeiro do Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Logo de incidir en que é a primeira vez que Lousame se beneficia desta iniciativa, a conselleira explicou que estes préstamos, que deberán ser reintegrados polo municipio nun prazo de 8 anos, teñen por obxectivo, entre outras cuestións, adquirir e rehabilitar inmobles en estado deficiente de conservación como medida de protección do patrimonio cultural e arquitectónico, do medio ambiente, da paisaxe e do territorio.

Máis polo miúdo, Vázquez puxo en valor o financiamento de máis de 66.000 euros para mellorar a contorna da igrexa de San Xoán de Lousame para dotar á veciñanza dun espazo de lecer. O proxecto prevé a pavimentación de formigón desactivado na praza xerada e mediante lastro de pedra natural no actual trazado da estrada; a mellora visual dos contedores existentes, a instalación dunha nova marquesiña e a recollida de augas na vía.

Tamén se pavimentarán os viarios de acceso ao núcleo de Camboño cun orzamento de máis de 63.000 euros, e destinaranse outros 37.000 € a reducir a contaminación luminosa coa mellora da eficiencia do alumeado público. A maiores, levaranse a cabo melloras nos lavadoiros de Lesende e Meixonfrío, cun financiamento de 49.545 euros e 20.710 €, respectivamente.

A representante do Goberno galego destacou que na convocatoria de 2022 do Fondo de cooperación para actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído asináronse xa 26 convenios con 16 concellos por unha contía de 5,42 M€.