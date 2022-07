Luz verde ás melloras na zona de lecer e deportiva de Porto Avieira

Oroso. A Deputación da Coruña financiará o 80 % das obras de acondicionamento da zona de lecer e deportiva en Porto Avieira, no Concello de Oroso. Así se recolle no convenio de colaboración suscrito polo presidente provincial, Valentín González Formoso, e o alcalde orosán, Luís Rey, no que tamén estivo presente o deputado provincial Antonio Leira Piñeiro. As obras suporán un investimento de 150.000 euros, dos que a Deputación achegará 120.000 euros.

Na actualidade, a parcela alberga unha pista de béisbol, unha zona destinada á práctica do fútbol, un recinto de adestramento canino, un parque infantil e un aparcadoiro. O obxectivo da actuación conxunta entre Deputación e Concello de Oroso é ampliar a infraestrutura de Porto Avieira de tal xeito que os camiños limítrofes que conectan coas instalacións poidan ser utilizados para a práctica

deportiva, segundo explicou o alcalde, Luís Rey.

SENDAS. Así, os usuarios e usuarias poderán practicar deporte polas novas sendas, que mellorarán de paso as comunicacións entre as diferentes infraestruturas deportivas. En concreto, aproveitaranse o trazado dos percorridos existentes pola parcela acondicionando o pavimento e mellorando a súa drenaxe, xa que en determinadas zonas existían problemas de acumulación das escorrentías. Por outra banda, contémplase a iluminación da pista e da zona do aparcadoiro para que os usuarios poidan practicar deporte fóra das horas diúrnas.

Tamén se instalarán 130 metros de varanda de madeira nos novos camiños e a reposición da beirarrúa existente na que tamén se procederá a conectar o novo sistema de pluviais á rede xeral. As obras terán unha duración de seis meses desde a súa adxudicación. C.G.