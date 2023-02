Luz verde ós vertidos da mina de San Finx... con dezaoito ‘peros’

Augas de Galicia vén de emitir a resolución pola que autoriza á empresa Tungsten San Finx S.L. para o vertido ao río Pesqueiras de augas residuais depuradas procedentes da mina de San Finx, situada en Vilacova (Lousame), supeditada ao cumprimento de 18 requisitos e das normas de calidade ambiental.

Trátase dos 18 condicionantes que debe cumprir a titular da explotación para a correcta xestión das medidas de depuración de vertido.

Augas de Galicia tamén fixa o prazo de execución das obras necesarias nos sistemas de tratamento e evacuación das augas residuais industriais xeradas nas instalacións, que deberán estar finalizadas no prazo de catro meses, ademais de cumprir tamén cos condicionantes específicos na zona de policía.

No tratamento das augas, a autorización recolle todas as instalacións necesarias para que as augas residuais industriais depuradas procedentes da balsa de decantación final garantan o vertido ao río Pesqueira cumprindo os parámetros de calidade establecidos nas normas de calidade ambiental para as substancias prioritarias e outros contaminantes e tamén para as substancias preferentes.

Con todo, a resolución de autorización de vertido emitida este mércores en ningún caso permite o desenvolvemento da actividade mineira nese punto da explotación.

Pola súa banda, Ecoloxistas en Acción anuncia que presentará de xeito inmediato denuncia penal nos Xulgados de Santiago “contra os responsábeis pola instrucción do procedemento de vertidos, ao considerar que existen indicios suficientes de varios delitos de prevaricación, malversación e falsedade en documento público”. Interporán ademais solicitude de medidas cautelares “para evitar que o vertido se poida levar a cabo, unha vez que podería ter un grave impacto ambiental se chegar a realizarse”.

O colectivo afirma que “os vertidos realizaranse ao cauce fluvial contiguo á mina, situada a apenas 7 quilómetros augas arriba dos bancos marisqueiros da ría de Muros-Noia e do espazo da Rede Natura 2000 do esteiro do Tambre” e que o procedemento “leva 7 anos en trámite e está cheo de irregularidades”.