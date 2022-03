Maiores de Boqueixón, Touro e Vedra apostan polo empoderamento

TOURO. O centro sociocultural de Touro acolleu o primeiro Encontro de Mulleres Maiores de Boqueixón, Touro e Vedra, primeira iniciativa conxunta incluída no programa 8M. No Camiño da Igualdade posto en marcha polos tres concellos e que tivo unhas madriñas de excepción: As Tanxugueiras, que conectaron desde Bueu,. Trátase do primeiro de varios encontros cos que se busca empoderar e darlle visibilidade a mulleres maiores dos tres municipios que teñen moita historia detrás e unhas vivencias moi interesantes para compartir. O encontro presidiuno o alcalde de Touro, Ignacio Codesido, xunto ao de Boqueixón, Manuel Fernández, e concelleiras das áreas de Igualdade. Ao evento acudiron 10 mulleres do medio rural de cada concello, así como outras seis que, xunto as moderadoras, compartiron as súas experiencias. s.e.