Máis de 5 millóns para reforzar as estradas en Noia

A Xunta mobilizará entre os anos 2022 e 2023 un orzamento de máis de 5 M€ destinado a obras de mellora da seguridade e da conservación de estradas autonómicas na contorna de Noia.

Así o anunciou este mércores o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, quen detallou na Comisión 2ª do Parlamento as actuacións previstas nas vías autonómicas da área de Noia, como o reforzo do firme na AC-550, cun investimento de 2,7 millóns de euros. Esta intervención implicará a execución neste outono dun reforzo estrutural do firme e a renovación da capa de rodaxe desta estrada entre Noia e Ribeira.

Francisco Menéndez tamén se referiu á construción dunha glorieta e ao acondicionamento da travesía na AC-550, cun orzamento de 1,15 M€, en trámite de adxudicación, polo que as obras comezarán tras o verán. Indicou que esta obra mellorará a seguridade viaria e a funcionalidade da estrada ao seu paso por Noia cunha glorieta na Barquiña que resolverá unha complicada intersección e calmará o tráfico, ademais da mellora da accesibilidade das beirarrúas.

Durante a súa intervención, o director da Axencia Galega de Infraestruturas tamén citou a conservación da Ponte Ceilán, cun investimento de 500.000 euros, que permitirá a rehabilitación da varanda de protección para os peóns ao longo do viaduto, así como a renovación da iluminación do mesmo, co paso á tecnoloxía LED.

Ademais destacou a rehabilitación da Ponte Nafonso, cun investimento autonómico de 700.000 euros que está a ser complementado cunha mellora do firme da estrada AC-196, o treito antigo da AC-550, e que se está a finalizar.

A exposición de Francisco Menéndez estivo motivada por unha pregunta da deputada socialista Noa Díaz, quen lamentou que a Xunta aínda non teña prazo para rehabilitar a iluminación da ponte da variante de Noia. Díaz advertiu na comisión parlamentaria da falla de visibilidade para os peóns e dos consecuentes riscos para a seguridade que implican as eivas detectadas dende hai meses.

Ao respecto, Menéndez explicou que a Xunta vén realizando traballos periódicos na ponte e que a iluminación foi obxecto de actos de vandalismo, polo que estanse a estudar alternativas para a súa reposición na parte peonil do viaduto, empregando un sistema menos vulnerable.