Máis profesionais e horas de servizo para a axuda no fogar

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) confirmou o pasado martes, día 11 de maio, a concesión definitiva do Plan de Servizos Sociais Comunitarios da Deputación da Coruña, que permitirá financiar 370.000 horas de axuda no fogar nos concellos da provincia, o que supón un aumento de 77.000 respecto a 2020.

O organismo provincial reforzou este ano todos os programas sociais para facer fronte aos efectos da pandemia. O orzamento da área social da Deputación experimenta neste exercicio unha importante suba do 137% “para non deixar a ninguén atrás na saída da crise”, segundo explica o presidente, Valentín González Formoso, que destacou que o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) “é un servizo esencial para garantir a atención aos maiores e dependentes nos concellos máis pequenos”.

O Plan de Servizos Sociais Comunitarios suma este ano un investimento de 8 millóns de euros que tamén permitirán crear 179 empregos de persoal especializado en asuntos sociais nos concellos, dos cales máis de 100 profesionais traballarán nos municipios de Área de Compostela, Barbanza e Costa da Morte.

A deputada de Benestar Social, Ana Lamas, incidiu en que “ademais, a través desta liña articúlanse as axudas a familias con escasos recursos, os programas de conciliación ou respiro familiar e o financiamento dos servizos de axuda no fogar (SAF) dos concellos.

Polo que respecta á distribución das axudas provinciais, na comarca de Santiago financiarán con este plan un total de 88.688,51 horas e contrataranse 50 profesionais. Entre os concellos beneficiados neste ámbito figuran os de Arzúa, A Baña, Boqueixón, Brión, Dodro, Frades, Melide, Negreira, Ordes, Oroso, Padrón, O Pino, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra e Vedra.

Pola súa banda, nas comarcas de Barbanza e Muros-Noia, contrataranse 21 traballadores e o número de horas ascenderá a 48.687, o que suporá un investimento de 1.010.515 euros. Os beneficiarios son os municipios de Boiro, Carnota, Lousame, Mazaricos, Muros, Noia, Outes, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Rianxo.

Na área da Costa da Morte e Bergantiños son quince os concellos que recibirán axudas por un valor total de 1.615.911 euros, cos que se financiarán 35 postos de traballo e 74.593 horas de servizo a usuarios de Cabana, Camariñas, Cee, Cerceda, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Pontecceso, Vimianzo e Zas.

Polo que respecta ao resto da provincia, sinalar que no caso dos municipios de Ferrolterra, a Deputación financia este ano 95.127 horas de axuda no fogar e a contratación de 33 profesionais, e na área da Coruña serán 61.456,01 horas e contrataranse 40 persoas.

PRETO DA XENTE. Dende a administración provincial sinalan que con este programa, queren “estar preto da xente que máis o necesita e ofrecer á cidadanía uns servizos sociais profesionais e de calidade, independentemente do lugar onde vivan”, afirma Valentín González. Subliña ademais que a achega da Deputación coruñesa para financiar os servizos de axuda no fogar “é un 20% superior ao que dispón a Xunta de Galicia a pesar de ter as competencias na área social”.

O ente provincial paga 12 euros/hora “fronte aos 9,7 euros/hora da Administración autonómica, que mantén conxelada a súa achega desde 2016, o que ocasiona unha importante carga económica para os concellos, xa que non cubre nin a metade do prezo dun servizo que a día de hoxe costa arredor de 18 euros/hora, o que lles obriga a asumir a outra metade”, engade.

Pola súa banda, a deputada de Benestar Social, Ana Lamas, asegura que “os profesionais que a Deputación axuda a contratar son os que buscan solucións aos problemas diarios das persoas máis desfavorecidas ou que atravesan situacións difíciles, os que atenden nas casas aos maiores e dependentes”. Neste senso destaca que moitos municipios viron incrementada a carga de traballo do servizos sociais debido á pandemia que estamos a vivir.