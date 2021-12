Malpica vibrou ó ritmo do rock de bandas locais e estranxeiras

Música e teatro amenizaron a primeira fin de semana do Nadal na capital municipal malpicá. A rúa Vila Fano, arteria principal do centro urbano, converteuse en escenario do festival Malpica Rock, unha cita impulsada pola concellería de Turismo e Festexos, que dirixe Alfredo Cañizo, en colaboración con Manu Ferreiro.

A pesares de que o tempo non acompañou, o Concello habilitou unha carpa para que os amantes do rock puidesen desfrutar da gran cita. E así o fixeron numerosos veciños, veciñas e xentes chegadas doutros puntos da bisbarra. Todos eles gozaron dunha velada que tivo como protagonistas as bandas Ambiguo, da Laracha; Elputantón e artistas convidados; 58 Shots, de Francia; e Recambios Tucho.

Con eles regresou o rock a Malpica, unha vila onde este tipo de música ten un longo percorrido, xa que en anos pasados foi sede de eventos de referencia en Galicia. O concelleiro de Festexos, Alfredo Cañizo, asegurou que “seguimos traballando para dinamizar a vila da vida na Costa da Morte. Este festival foi a antesala do Nadal, datas para as que xa temos programadas numerosas actividades”.

Paralelamente, a vila de Malpica segue a desfrutar da décimo sétima edición da Mostra de Teatro. O auditorio do Centro Cívico acolleu esta fin de semana dúas obras.O primeiro foi Pinocchio, da compañía Teatro Ghazafelhos, un espectáculo musical co que o monicreque universal conquistou ó público asistente. Pepablo Patinho, Montse Piñón, Jorge Casas, Paty Lesta e Cristian Leggiero fixeron que as familias gozasen dunha marabillosa aventura.

A segunda función foi a Crónica dunha heterosexual insatisfeita, de Verdeveras Expresións Artísticas, en coprodución co Centro Dramático Galego. Este espectáculo, dirixido e interpretado por María Ángeles Iglesias, abordou temas como a sexualidade, a parella, os soños, as frustracións, os desexos e as fantasías da muller. Convidou ás espectadoras a reflexionar sobre normas ou parámetros establecidos que se fan propios sen pensar se hai unha opción diferente que teña máis que ver con cada persoa. A función foi subvencionada pola Área de Igualdade da Deputación.

Entre os asistentes estaba a concelleira de Igualdade en Malpica, Marisol Blanco, quen mercou tamén o libro que deu pé á obra.

A Mostra de Teatro do Concello de Malpica rematará o vindeiro venres co espectáculo Vida de cans, de Talía Teatro. A cita é no auditorio do Centro Cívico a partir das 20.30 horas. Esta función, que conta co apoio da Deputación da Coruña, conta cun aforo limitado debido á pandemia, polo que é necesario reservar as entradas a través do enderzo auditoriodemalpica @gmail.com, indicando nome completo, número de DNI e un teléfono de contacto. O acceso será de balde para todos os asistentes.

FOLIADA. Remata o teatro pero a cultura e a diversión seguirán enchendo de contidos o Nadal en Malpica. Entre as citas programadas polo Concello para seguir dinamizando a vila destaca a I Foliada de Cantos, que se celebrará o 25 de decembro a partir das 19.00 horas, na rúa Eduardo Vila Fano.

Un encontro promovido pola Concellaría de Educación, Cultura, Patrimonio e Deportes, en colaboración coas asociacións locais ACD Carcaxía, AC Raigañas e AC Malante. Estas tres entidades serán as encargadas de amenizar a tarde de Nadal e, despois, haberá foliada libre. Contarase ademais con carpa e photocall. Dende o consistorio aseguran que seguen a preparar “un Nadal máxico con múltiples actividades” para todos os públicos.