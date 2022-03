Mar de Fábula impulsa un centro de arte en Camelle

A Asociación Mar de Fábula e a plataforma ambiental WE Sustainability, co apoio do GALP Costa da Morte, vén de pór en marcha A Casa no Alto, un centro de interpretación de arte do mar, con sede en Camelle (Camariñas). Trátase dun proxecto experimental onde os artistas conviven e traballan de maneira flexible e libre, liberando o seu potencial creativo, de maneira individual ou colectiva nun grupo con intereses comúns.

Xosé Manuel Barros, portavoz de Mar de Fábula, asegura que “os talleres de arte do mar serán unha fonte de novas ideas artísticas, ambientais e culturais. Serán un lugar de inspiración para o cambio de cara a sociedades máis ecolóxicas e xustas”. Vivimos nun mundo incerto, engade, “mergullado nunha sorte de crise permanente e neste contexto os artistas poden xogar un papel importante na sociedade porque a arte é unha linguaxe simbólica que ten acompañado ao ser humano dende a súa orixe”.

A Casa no Alto está dirixida por Pablo López, artista plástico promotor e inspirador da iniciativa e socio de Mar de Fábula. Abriu as súas portas o once de marzo e seguirá aberta ata o remate do mes de maio. Depois promoverán unha exposición da obra artística realizada, que se poderá ver tanto no Museo de Man de Camelle como nas instalacións de We Sustainability, na Coruña.

Elixiron Camelle como base deste proxecto porque “é unha vila mariñeira que inspira arte”, e na que está asentada Mar de Fábula. A súa xeografía agreste e ao tempo acolledora, conformada por un pequeno golfo de mar encaixado entre o paseo marítimo e os coídos, o debuxo dunha tranquila praia ao fondo e o perfil descendente da Serra de Pena Forcada mergullándose no Atlántico, “son todos elementos dunha paisaxe única, eterna e inspiradora, cunha forte compoñente espiritual”, sinala Barros.

Non é de estrañar, engade, que Man, “un dos homes máis singulares a nivel planetario, o arquetipo de artista amante da natureza, asentara a súa vida e obra, durante corenta anos, neste lugar”.

Neste contexto, consideraron que Mar de Fábula, que utiliza tamén a arte coma unha ferramenta máis na defensa do medio mariño, “pode e debe transcender a súa realidade actual e dar un paso adiante para mobilizar sensibilidades de xente nova que reflexione polos mesmos obxectivos da asociación”.

Hai que lembrar que entre os fins de Mar de Fábula están a limpeza e protección do medio mariño e o seu litoral, pero tamén a defensa do patrimonio natural, cultural e marítimo-pesqueiro da Costa da Morte. “Queremos preservar a biodiversidade da nosa paisaxe fomentando un turismo de natureza que fuxa da estacionalidade do verán porque a Costa da Morte é fermosa todos os meses do ano”, afirma Xosé Manuel Barros.

Buscan asemade loitar contra a despoboación da bisbarra tentando que xurdan industrias baseadas na riqueza natural e queren cultivar a convivencia “e traballar unidos por un futuro sostible”.