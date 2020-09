Marea e PP acordan unha intervención na biblioteca da localidade

Noia. A Marea Cidadá de Noia informou de que o goberno popular vén de comprometerse, ante a proposta da formación que lidera Manuel Seijas, a someter a dotación dun crédito que ascende a 17.000 euros para a mellora das instalación da biblioteca municipal.

Concretamente, aseguran a través dun comunicado que o executivo de Santiago Freire “vén de asumir, tras a proposta das concelleiras da Marea Cidadá de Noia, o compromiso de someter a dotación de crédito de 17.000 euros” para acondicionar o citado edificio.

Segundo sinalan, dende o partido levan tempo denunciando o estado actual deste espazo, “que presenta graves problemas estruturais”. Partindo de que Noia é unha localidade que conta con dous institutos que acollen a estudantes dos concellos límitrofes, dende a Marea Cidadá consideran que “non pode permitirse contar cunha instalación que presenta problemas tan graves”, puntualizan ao respecto.

Por isto, no escrito recollen que o investimento estará destinado a solucionar os problemas de aillamento das portas e a instalar aire acondicionado no inmoble.

Malia ás melloras, a formación noiesa continuará “pulando pola construción dun edificio novo, que dé saída a todas as demandas” dos veciños e veciñas do municipio e que sexa “accesible para todos e todas”; ademais “de permitir a realización de actividades lúdico-educativas” para os cativos e cativas no seu interior, afirmaron. m. c.