Más ayudas para hostelería turística se suman a las 11 de Costa da Morte

o marco natural que temos en Galicia debería facernos pensar na necesidade de aproveitar este ‘continente’ diante da oferta de hostalería e restauración que, nalgúns casos, segue a provocar abraio non só entre quenes nos visitan, senón tamén nos propios indíxenas. Non falo só de infraestruturas –hoxe xa non chega con que a comida sexa boa: cando menos deberiamos ter locais cómodos, con capacidade e climatizados–, senón tamén da profesionalidade do servizo, quizais unha das poucas cousas nas que aínda nos levan vantaxe. En fin, anímolles a que non deixen a xente de pé á espera de sitio, nin lle poñan mala cara cando chegan catro minutos antes da reserva e, sobre todo, que cobrar oito cafés na contra de catro nunca compensa.