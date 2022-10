Melide oculta colectores distribuídos dentro do BIC do Camiño de Santiago

O Concello de Melide instalou elementos de ocultación nos colectores do lixo distribuídos dentro do Ben de Interese Cultural (BIC) do Camiño de Santiago en varios núcleos do trazado. Con esta medida, o Concello pretende contribuír a embelecer a área e coidar da estética destes conxuntos poboacionais pouco alterados e de carácter rural. A importancia patrimonial, histórica, cultural e económica do Camiño, sumadas á crecente vitalidade da Ruta Xacobea, fan perentorios estes traballos de adecuación.

Os labores realizados incluíron a ocultación dos colectores de residuos sólidos urbanos mediante estruturas de cobertura de aceiro e madeira. Actuouse, concretamente, no lugar do Carballal, na parroquia de Santa María, e no Parabispo, parroquia de O Barreiro.

En ámbolos dous casos, os traballos agochan visualmente contedores de 800 litros de capacidade de cor verde, destinados a residuos orgánicos. O investimento foi de 12.565,67 € dos cales 9.424,25 € foron subvencionados pola Axencia de Turismo de Galicia dentro do programa de axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.

Ditos labores axústanse aos obxectivos estipulados pola Axencia de Turismo de Galicia para o desenvolvemento do turismo galego sobre valores de calidade e accesibilidade, así como o seu carácter sostible. A intervención permite afondar nunha estratexia de potenciación do turismo como un factor para o crecemento económico e reequilibrio territorial.

E é que embelecer os tramos polos que pasa o Camiño de Santiago é fundamental á hora dar unha boa imaxe de cara aos turistas. Eliminar o feísmo urbano é unha boa idea para un lavado de cara.