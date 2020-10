Mellora a accesibilidade do colexio Santa Irene ó instalarse un ascensor

PORTO DO SON. O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou o CEIP Santa Irene de O Son, acompañado polo alcalde, Luis Oujo, para comprobar o resultado das obras da instalación dun ascensor para prestar servizo a toda a comunidade educativa e, especialmente, ós alumnos con mobilidade reducida. O ascensor tivo un custo de máis de 50.000 € e cubre o total das alturas do edificio. Por outra banda, Trenor lembrou que xa está adxudicado e asinado o contrato dunha obra de mellora da eficiencia enerxética en cubertas e outras accesorias no instituto sonense, que conta cun orzamento de case 250.000 euros. A actuación consiste na renovación da cuberta do inmoble, pero tamén se inclúe o cambio dalgunhas xanelas, das tubaxes de cobre da instalación de fontanería e a construción dunha marquesiña. m. C.