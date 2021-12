Mellora integral para as instalacións flotantes do peirao do Freixo, en Outes

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, inviste 395.000 euros nunha actuación de mellora integral das instalacións flotantes do peirao do Freixo, no municipio coruñés de Outes. Así o confirmou este xoves a presidenta do ente público, Susana Lenguas, nunha visita á zona para comprobar o desenvolvemento dos traballos que se atopan en execución.

A representante do ente dependente da Consellería do Mar, que estivo acompañada polo alcalde outense, Manuel González López, explicou que Portos de Galicia está a desenvolver unha actuación conxunta de construción, ampliación e mellora de pantaláns en oito molles da provincia da Coruña. Estes peiraos son O Freixo, Corme, Pontedeume, Fisterra, Muros, Miño, Betanzos e Corcubión e a obra conta cun orzamento total que chega aos 1,4 millóns de euros.

A semana pasada deron comezo as obras correspondentes ao porto do Freixo que consisten na renovación integral dos pantaláns que dan servizo a máis de 350 embarcacións. Neles procederase á renovación dos pavimentos con madeira tecnolóxica.

Ademais, renovarase a rede de subministración de auga e electricidade, dotaranse de alumeado e instalarase un sistema de apertura de portas dos pantaláns a través do teléfono móbil.

Os traballos completaranse coa instalación de escadas abatibles de subida aos embarcadoiros desde o mar; o balizamento dos extremos dos pantaláns, así como o saneado de pilotes e limpeza de flotadores, entre outras reparacións. Finalmente, Portos instalará un bolardo para impedir o paso de vehículos na pasarela de madeira.

Pola súa banda, o alcalde asegurou que se trata dunha obra “moi demandada que chega máis tarde do que estaba previsto pero, en calquera caso, estamos contentos de que finalmente chegase”. Asemade, agarda que “acaben canto antes e que interfiran canto menos posible no traballo dos mariscadores”.

En numerosas ocasións o rexedor alertou do mal estado das instalacións e a necesidade de actuacións de mantemento, xa que “utilízanse durante a época da campaña marisqueira de forma diaria por centos de persoas que saen deste porto”.

Manuel González agradeceu a visita de Susana Lenguas e tamén que tivera ben escoitar as outras demandas que a administración municipal ten para a zona portuaria do Freixo, como é a remodelación da fachada marítima.