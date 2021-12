Milladoiro reclama una iluminación ‘de capital’

Fue alcalde José Astray. También Carlos Fernández, Santiago Amor, José Miñones y Blas García... pero pese a la variedad, ideológica y personal, no ha habido año a lo largo de esas dos décadas largas en el que los vecinos de O Milladoiro, la mayor urbe de Ames, no mostraran su frustración con una iluminación navideña que, a su juicio, no es ni parecida a la de la capital, Bertamiráns. Así lo destacaban los lugareños desde el mismo instante en el que se inauguraba en las últimas horas, apuntando asimismo que en algunos enclaves ni llegó a encenderse.

Así, un gran número de vecinos se acercaban el miércoles hasta el entorno del consistorio de la capital municipal para participar en el acto de encendido de las luces de Navidad, que incluyó más de cien arcos en las calles, arcos de Boas Festas e iluminación específica para las principales plazas de ambas urbes, sin olvidar los edificios municipales, el mobiliario y arbolado. “Os principais elementos decorativos están colocados en Bertamiráns, onde se instalou unha A de Ames na Praza do Concello –este es uno de los elementos decorativos nuevos este año– e un motivo luminoso co número 2022 na Praza da Maía”, confirmaban desde la administración local.

Sin embargo, y tras dejar clara la preminencia de la capital, por aquello de los “principais elementos”, subrayaban igualmente que también en Milladoiro hay variedad en cuanto a decoración, con “unha árbore artificial iluminada na Praza de Manuel Murguía e unha bola xigante na Praza da Madalena. Ademais, colocouse unha manta de luces que cubre unha parte da rúa de Anxeriz, no Milladoiro. O alumeado de Nadal manterase acendido ata o vindeiro 6 de xaneiro”. ¿Problema? que el encendido no se realizó al unísono en las dos localidades y que, aún por encima, tardaron en arrancar en algunos puntos emblemáticos, como la mencionada Praza de Murguía.

RESPUESTA. Para más inri, algunos de los residentes más cabreados decidieron pedirle explicaciones directamente a la administración municipal, recibiendo esto como respuesta: “Estimada veciña ou veciño. Sinto moito que non lle guste e aprecie o alumeado navideño colocado en Milladoiro, está claro que cada un ten os seus gustos”, después de que varios de ellos decidieran interpelar al Concello para solicitar más medios y una decoración que se parezca más a la de Bertamiráns.

De cualquier forma, el cabreo era aún más evidente entre los residentes en el entorno de Novo Milladoiro, un enclave con grandes avenidas y partes urbanizadas en uno solo de los laterales viarios, como en buena parte de la Travesía do Porto, y en el que arreciaron especialmente las quejas por la falta de lucerío.

Carmen Cuevas, ganadora en la categoría infantil del concurso Canta con Ames, fue la encargada de presionar el botón de encendido de las luces arropada por la actuación musical del alumnado de la Escola Municipal de Música de Ames y una chocolatada con churros gratuita durante toda una hora que, quizá, debería tocarle algún año a Milladoiro... igual que el encendido oficial.