Misela voga a prol dun fondo mariño sen lixo

Promover que persoas con discapacidade se formen e se impliquen para que a ría de Muros-Noia sexa unha costa libre de residuos, a través da limpeza da mesma e do tratamento do plástico recollido. Ese é o principal obxectivo do proxecto Voga-Voga, que pronto porá en marcha a Asociación Misela grazas á subvención de 37.602 euros concedida pola Consellería do Mar a través do GALP 4, que supón o 81 por cento do total do citado plan.

Trátase dunha iniciativa innovadora que se pretende levar a cabo no litoral da comarca noiesa, en virtude da cal as persoas usuarias da citada entidade recibirán unha formación enfocada á recollida, selección e tratamento dos residuos plásticos mariños. Unha vez completada esta primeira fase, desenvolverase un proceso de transformación do mesmo, baseado no sistema Cradle to Cradle, que ten como finalidade pechar o ciclo de vida co inicio da seguinte produción, “xa sexa que volva á terra en tanto que nutrinte biolóxico non tóxico ou á industria, como nutrinte técnico que poida ser reciclado unha e outra vez”, din.

Esta transformación realizarase na planta de prototipado do plástico que se creará no centro Misela, no cal se convertirá este material en obxectos útiles para un segundo uso, como macetas, monturas para gafas, cadeiras, reloxos ou tapas de enchufes, entre outros. “Servirán de instrumento de concienciación e sensibilización da sociedade, favorecendo a economía circular e ofrecendo unha segunda vida ó lixo recollido”, subliñan ao respecto.

Por outra banda, tamén se impartirá unha formación dirixida a que os alumnos e alumnas da asociación se convirtan en axentes de sensibilización, ofrecendo apoio nas accións de limpeza, nas visitas á planta de prototipado e actividades de divulgación e difusión, conformándose así como axentes de cambio.

Debido á situación derivada da Covid-19, os ingresos da entidade víronse minguados, pois non se celebraron actividades de autofinanciamento como a comida solidaria. Na actualidade, atópanse elaborando as fotos para o calendario solidario de 2021, que sairá á venda nos vindeiros meses. Ademais, as persoas usuarias tamén se adaptan ás novas demandas e están creando cordóns para suxeitar as máscaras, que se poden adquirir por 3 €. Os interesados en coñececer os modelos dispoñibles poden solicitar información no Whatsapp do 604 051 225.