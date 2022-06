Moito máis que o mellor folk na trinta e sete Festa da Carballeira de Zas

A Cervexería Estrella Galicia da Coruña acolleu este martes a presentación oficial da 37 Festa da Carballeira que, tras dous anos de parón obrigado pola covid, volve con máis forza e ganas que nunca. Unha das principais novidades será o cambio de data, que pasa de ser a primeira fin de semana de agosto á segunda.

Comezará o venres día 12 de agosto, a partir das 22.00 horas, e os asistentes poderán desfrutar de grupos cen por cen galegos da man de A Banda da Loba, Heredeiros da Crus e Mileth. E o sábado 13 comezará forte o día a partires das 12.00 horas con diversión para os máis cativos da casa da man de Paco Nogueiras, que dará paso a sesión vermú con Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre. A festa continuará ata a noite con Os Farrapos, a tradicional Foliada e Arredores. A partir das 22.00 horas, Deira, Xisco Feijoó, Rura e Sondarúa, farán saltar e desfrutar ós miles de almas que se xuntan tradicionalmente no Velar de Zas dende fai 37 anos.

As entradas xa están a venda e pódese facer a compra anticipada no seguinte enlace: https://www.festadacarballeira.com/entradas/, cun custo de 15 € máis gastos de xestión o bono para os dous días, e bono de día individual 8 € (máis gastos de xestión). A venda online estará aberta ata o día 12 de agosto as 15.00 h., e a venda en taquilla será de 12 € entrada para un so día e 20 € o bono para os dous días.

GASTRONOMÍA. A Festa da Carballeira foi declarada Festa de Interese Turístico Galego a comezos de 2020. Como cada ano, na Carballeira atoparase moito máis ca música. Unha ampla oferta gastronómica, mexilloada de balde para todos os asistentes, unha gran zona infantil con xogos tradicionais, e a sesión vermú, este ano amenizada por Xabier Díaz, quen asegurou no acto de presentación que lle fai “moita ilusión formar parte dun festival do que durante moitos anos fun escoitante, non minto se digo 20 edicións, e agora tocarei na sesión vermú, nun horario moi familiar ”. Aduferias de Salitre farán da tarde do sábado o momento perfecto tanto para os pequenos como grandes.

SOLIDARIA. Un ano máis, parte da recadación da venda de bonos online irá a parar a unha asociación sen ánimo de lucro. Nesta edición, a entidade elixida foi Aspaber, Asociación de pais de discapacitados psíquicos de Bergantiños, representada por Dolores Fernández.

Asemade, dende a organización promoverase a conciencia de coidar os entornos naturais, como no que se celebra a festa. Por este motivo, volveranse a empregar os vasos de plástico reutilizables, o cal baixa de xeito drástico o consumo de plástico durante eventos coma este.

A Festa da Carballeira contará, unha temporada máis, co apoio de patrocinadores como a Xunta de Galicia, Xacobeo, Estrella Galicia, Deputación da Coruña, Concello de Zas, Gadis e vermú Lodeiros.

PRESENTACIÓN. No acto de presentación celebrado na cidade herculina estiveron presentes Xosé Xurxo Couto, deputado provincial de Cultura e Deporte; Manuel Muíño, alcalde de Zas: Fidel Otero, director do Festa da Carballeira; Xabier Díaz, artista; Loreto Rodríguez, responsable de medios en Estrella Galicia, e Dolores Fernández, xerente da asociación Aspaber, da capital de Bergantiños.

Segundo sinalou o deputado Xurxo Couto, “a actividade cultural está resistindo, e nós desde a Deputación da Coruña estamos ahí para apoiar. Temos un fin que é sempre potenciar a actividade cultural.”