Muros e USC ofrecen seis charlas formativas a maiores de 50 anos

Muros. O Concello de Muros e a Universidade de Santiago de Compostela puxeron en marcha unha nova edición de Camiños de coñecemento e experiencia. Proxecto de democratización do coñecemento, un programa gratuíto de formación universitaria dirixida a veciños e veciñas maiores de 50 anos.

Esta iniciativa, froito dun convenio asinado entre ambas institucións, forma parte do Programa Universitario de Maiores e inclúe tres seminarios, dous obradoiros e unha saída, que deron comezo onte e se prolongarán ata o día 28 de setembro.

Os tres seminarios terán lugar no salón de reunións de Servizos Sociais, en horario de 16.30 a 18.00 horas. O primeiro deles, sobre a herdanza en Galicia, tivo lugar onte e correu a cargo do profesor Xaime Requeixo. Como complemento deste curso haberá unha sesión práctica o día 28. O segundo seminario, “100 anos de historia do cine galego. De Miss Ledyia a O que arde”, será impartido hoxe polo experto Álvaro Dosil.

Dende o Concello de Muros lembran que a matrícula todavía pode formalizarse no 981 762 465. m. c.