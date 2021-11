Muros-Noia orienta a súa estratexia turística cara a sustentabilidade

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, presentou este luns en Lousame o proxecto promovido pola Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría de Muros-Noia para mellorar a competitividade do turismo no xeodestino desta ría, que integra ós concellos de Muros, Noia, Lousame, O Son e Outes.

A iniciativa foi unha das nove consideradas aptas polos técnicos da Xunta e o Goberno central para optar aos fondos destinados ao Plan do Litoral no marco da convocatoria extraordinaria dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destino (PSDT). Un plan que suporá un investimento total de case 30 millóns, dos que o 50 % estará destinado a estes Plans de Sustentabilidade presentados por entidades locais, e o outro 50 % ás tres Accións de Cohesión en Destino desenvolvidas desde a Administración autonómica.

No caso dos PSTD permitirán reforzar Galicia como destino seguro e sostible a través dos 14,6 millóns de euros dos fondos Next Generation asignados á Comunidade galega para o desenvolvemento de accións no litoral. Alfonso Rueda lembrou que os nove proxectos cumprían cos requisitos esixidos: transición verde e sustentable, eficiencia enerxética, transición dixital, calidade e vocación turística do destino, e o carácter litoral do plan.

A proposta Novos modelos para a competitividade turística na ría de Muros-Noia da A.D.R. Muros-Noia disporá dunha axuda de dous millóns de euros para facer deste ámbito un destino sustentable e competitivo potenciando recursos moi vinculados ás tradicións da zona.

Así, entre 2022 e 2024 vanse adecuar as sendas peonís de Coira, en O Son (148.000 €), de Obre-Testal, en Noia (110.000 €) e do río Sieira, en O Son (104.000 €); mellorarase a accesibilidade no entorno do LIC de Monte Louro, en Ancoradoiro e Area Maior (243.000 €).

Actuarase asimesmo nos treitos do Camiño de Santiago pola Ría de Muros-Noia nos cinco concellos (360.000 €), adecuaranse as marxes do río Entíns en Outes (211.000 €) e apoiaranse con 248.000 € plans de desenvolvemento dixital no sector en información turística, promoción e comercialización (dos cales 78.000 € serán para a musealización dixital do complexo mineiro de San Finx, no que tamén se investirán 90.000 € en adecuación básica de infraestruturas e edificacións).

O plan contempla igualmente partidas para apoiar con 70.000 € o deseño de produtos turísticos, así como 93.000 € para crear dous miradoiros en Noia, onde tamén se habilitará unha área de autocaravanas con 77.000 €. Mellorarase o entorno da Chaínza en Noia (46.000 €) e, para a gobernanza e xestión do xeodestino, disporase de 200.000 €.

