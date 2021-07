Música, teatro, cine e maxia enchen a Fiestra da Cultura

A Fiestra da Cultura regresa durante os meses de xullo, agosto e setembro cun total de 34 espectáculos gratuítos que percorrerán as diferentes parroquias a iniciativa do Concello de Ribeira e que se suman aos 15 concertos englobados nas Rúas Musicais que están tendo lugar dende o mes pasado.

A concelleira de Cultura, María Sampedro Fernández, desvelou este venres o cartel da Fiestra, formado por concertos, actuacións cómicas, novo circo, exposicións, cine ao aire libre, contacontos, maxia e danza contemporánea, entre outras actividades. Para algunhas destas iniciativas cóntase coa colaboración da Deputación da Coruña, a través da Rede Cultural, e da Xunta de Galicia mediante programas como Cultura no Camiño ou o Xacobeo.

Entre as citas destacan as propostas musicais, algunhas delas cadrando coas datas de celebración de festexos tradicionais como a Dorna, as Festas de Verán ou Santa Uxía. Así, atópanse o concerto do grupo SonDaRúa o 24 de xullo, ou as actuacións de artistas locais como Javi Maneiro o 6 de agosto para presentar o seu novo disco Palabras de un desconocido ou ao día seguinte, 7 de agosto, o espectáculo de danza Demente da compañía de Fran Sieira.

E de cara a setembro, está previsto organizar o 11 de setembro un contacontos de Charo Pita en horario de tarde en Porta do Sol e pola noite un concerto de Mikel Erentxun e Monoulius Dop.

Ademais este ano, coincidindo co festivo local o 16 de xullo, día do Carme, fixáronse os concertos como o de Manoele de Felisa en Aguiño, o programa O País das bandas en Palmeira, ou a actuación en ambas parroquias do Mago Antón.

Entre a ampla oferta lúdica tamén hai un oco para o cinema. O día 9 de xullo comezarán as sesións nas parroquias, principiando en Artes coa película Nocturna, unha aventura máxica. As proxeccións serán en formato autocine para que os espectadores poidan ver as películas dende os seus vehículos e terán lugar todos os venres ata o vindeiro 3 de setembro.

Tamén ás parroquias chegarán outras propostas culturais como o espectáculo A máquina do tempo de Teatro Ghazafellos en Aguiño o 17 de xullo, o contacontos O Paroleiro en Palmeira o 14 de agosto ou o espectáculo de danza contemporánea, que terá lugar no Parque de Punta do Castro de Castiñeiras o sábado 17 de xullo.

Os sábados a meirande parte das accións están centradas en Ribeira, na praza de Porta do Sol ou no Malecón en función das características de cada espectáculo. Recalarán na cidade a Xanela do Maxín, Martín Camiña, Fani Triana ou o Gran Braulio.

O aforo en todos estes eventos estará limitado e o espazo acoutado para evitar aglomeracións, cumprindo coa normativa sanitaria en vigor.