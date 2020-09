Nacionalistas noieses recadan máis sinaturas a prol da seguridade viaria

NOIA. Despois de visitar Boa hai dúas semanas, integrantes da asemblea local do BNG de Noia volveron recadar sinaturas a prol da seguridade viaria, desta vez nos lugares de Orro e Vilanova. O obxectivo é instar ó Concello e á Xunta (administración da que depende a estrada AC-550) “para chegar a un acordo e mellorar a seguridade viaria nestes núcleos”, comentan dende a formación frentista. Os nacionalistas consideran que é urxente dar resposta a unha reclamación veciñal que xa ten un longo percorrido e sinalan que as solucións, ben sexa vía pasos de peóns ou voados, “deben ir acompañadas dunha redución efectiva da velocidade de tránsito e dunha sinalización adecuada dos pasos que permita aos condutores unha visión clara”. O BNG de Noia avanzou que proximamente visitarán outras zonas do municipio afectadas. m. t.