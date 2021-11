Zonas comunais que son forestadas para compensar a pegada de carbono das empresas galegas. Nesa dirección, as comunidades de montes de Nebra, no concello coruñes de Porto do Son, e de Postmarcos, na Pobra do Caramiñal, executaron senllos proxectos de restauración forestal que presentan unha importante novidade xa que, segundo informou a Asociación Forestal de Galicia, son os primeiros municipios do Barbanza en inscribirse no Rexistro de Compensacións de CO2 do Ministerio de Transición Ecolóxica.

Dito rexistro, indican dende o colectivo, “ é un punto de referencia para as empresas interesadas en compensar a súa pegada de carbono”, e pódelles permitir a ambas comunidades “captar fondos do mercado de carbono, de xeito que poidan empregar eses cartos en continuar cos traballos de recuperación e mantemento dos seus montes”.

Por unha banda, a comunidade de montes da parroquia sonense de Nebra inscribiu nese rexistro a restauración executada nunha superficie de 15,37 hectáreas, que se forestou principalmente con piñeiro do país e, en menor

medida, tamén con freixos.

Mentres que no caso de Postmarcos, o proxecto consistiu na plantación con piñeiro do país nunha superficie de 4,18 hectáreas que estivera desarborada polo menos desde o ano 1989. A recuperación beneficiou a unha zona de monte de elevada pendente e pedregosa. “En consecuencia, non se espera un gran rendemento comercial do piñeiral plantado, que a comunidade se compromete a manter un mínimo de 50 anos, pero a comercialización do CO2 capturado preséntase como unha vía para aumentar a rendibilidade da iniciativa”, sinalaron dende a Asociación Forestal de Galicia.

PLANTACIÓN. Os dous plans implicaron a plantación de máis de 20.000 árbores, que durante o seu tempo de permanencia no monte captarán máis de 8.000 toneladas de dióxido de carbono da atmósfera, contribuíndo así a mitigar o cambio climático. En Postmarcos, está previsto capturar arredor de 2.536 toneladas de CO2, en tanto que en Nebra a previsión é de 5.931 toneladas.

Asemade, todos os fondos que se capten mediante a comercialización do carbono “destinaranse de xeito íntegro a continuar os traballos de recuperación e mantemento dos montes”.

plan de restauración. A posta en marcha dos proxectos de O Son e A Pobra contaron co apoio e coordinación da Asociación Forestal de Galicia, e están incluídos dentro dun plan de restauración de superficies degradadas que se está a desenvolver a nivel autonómico.

O obxectivo principal deste plan, que se realiza simultaneamente nas catro provincias da comunidade galega, é o de captar financiamento daquelas empresas que estean interesadas en compensar de xeito voluntario a súa pegada de carbono.

Deste xeito, con eses cartos preténdese acelerar o proceso de recuperación dos montes que fosen afectados polos incendios forestais nos últimos anos, ou ben promover a reforestación daquelas superficies que se atoparon rasas ao longo dos últimos 30 anos.