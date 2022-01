Negreira exige mejoras y un nuevo centro de salud

El alcalde de Negreira lo tiene claro, y así se lo trasladó al conselleiro de Sanidade: en la capital de Barcala consideran “prioritaria a construción dun novo centro de saúde”, reclamando a la Xunta que “mentres non se faga, solucione os graves problemas que temos na atención primaria”.

“Os nosos veciños e veciñas coñecen de primeira man os problemas que temos, moitos deles de difícil situación pola falta de espazo físico no centro de saúde”, explica el regidor, el socialista Ángel Leis. “Falta unha enfermeira adxunta do servizo de pediatría por falta dun despacho, a matrona realiza as súas consultas nas dependencias do PAC de Urxencias e as nosas veciñas teñen que trasladarse ata o Concello de Brión, onde esta mesma matrona tamén consulta, para realizar a preparación do parto por non ter unha sala adecuada”, abundaba en su petición.

Asimismo, recuerda que “temos unha traballadora social que comezou hai uns meses a prestar o servizo tres días a semana que tamén ten que realizar a consulta no PAC, tendo que marchar media hora antes para realizar a limpeza e traballos de desinfección antes de que chegue o persoal do PAC”, lamenta. Y a todo ello “temos que engadir que a nosa sala de analíticas tamén se ubicou nesa zona de urxencias, co que o final está todo moi saturado, sen olvidar que en plena pandemia as salas de espera do centro de saúde son comúns para todos os servizos da atención primaria, interiores e prácticamente sen ventilación”, asevera Leis Míguez tras su reunión con el conselleiro Julio comesaña y la gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Ñúñez, a la que asistió con un técnico de la administración municipal.

Leis también aporta que desde la consellería aludida le trasladaron que no contemplaban este dispensario como prioritario para realizar mejoras, pero que intentaría “estudar” posibles alternativas técnicas para dar con soluciones factibles. a su vez, el técnico de Negreira manifestó que era “prácticamente imposible atopar solucións na actual ubicación pola ocupación da construción na propia parcela, e que dentro do propio centro non existe forma de modificar nin adaptar nada, xa que non cumpriría cos espazos mínimos esixidos e necesarios”, si bien también se ofrecieron terrenos a disposición e la Xunta para levantar un nuevo dispensario local.

El alcalde les entregó una memoria con planos e infografías, así como un estudio de detalle de la nova construcción “coas necesidades que debíamos de cubrir, xa que o noso centro recibe usuarios de Negreira, A Baña e incluso Brión”.

“Os servizos que podería albergar o novo centro son fisioterapia e rehabilitación, e un espazo de saúde mental con psicólogo, psiquiatra e traballadora social para o tratamento da depresión, adicións, intentos de suicidio e outros trastornos que necesitan dun apoio psicolóxico”, remarcó Leis, recordando que el Concello destina allí 70.000 euros al año.