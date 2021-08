Negreira regresa al Románico con una hora de cierre, espectáculos y puestos

Negreira avanza hacia la nueva normalidad y su alcalde, tras semanas de consultas, ha dado un paso adelante para devolver a la villa su tradicional Feira do Románico el primer viernes, sábado y domingo de septiembre. Y lo hará con un programa que no difiere demasiado de otras ediciones (vuelven los Errantes, pasacalles, rincón infantil, talleres o los duelos medievales) pero con dos premisas: control de horarios para acotar el despendole nocturno en la Carreira y movilización de Policía Local, agentes de seguridad y Protección civil de cara a evitar aglomeraciones.

Así lo ponía de manifiesto el regidor Ángel Leis, acompañado de la edil Mar García y la representante de Hípica Celta, que ultima el programa. “Estamos intentando recuperar actividades para o desfrute dos veciños e visitantes e para recuperar a actividade económica” apuntaba. Además, y con el cierre de las casetas hosteleras a las 21.00 horas se va a favorecer el consumo en comercios y bares de la villa, ya que “imos evitar as tabernas e chiringuitos de bebidas ou montaxes que non sigan coas normas da empresa e do Concello en aspectos como os seguros e demais”, adelantaba.

“Será unha fin de semana con actuacións musicais –con la gente sentada y separada–, talleres, desfiles e paradas cumprindo sempre a distancia de seguridade”, continuaba el mandatario municipal.

En cuanto al programa, que aún se va a perfilar en los próximos días, incluye algunos espectáculos destacados, como A forza da queimada, Errantes, Himnodium, Trifolk, acrobacias de Cuca Cantillo o justas a pie por parte de caballeros medievales, una de las actividades que tradicionalmente más llaman la atención al público de Negreira.

En la puesta de largo del evento también se puso de manifiesto desde la organización que habrá decoración alusiva al ferial y la pertinente señalización para advertir, con suficiente antelación, de los cortes de calles, y cuyo alcance va a depender siempre del número final de puestos que reúna esta feria y paradas que finalmente se sumen a esta exaltación, que va a cumplir ya catorce años.

“ Se todos respectamos as normas, poderemos sacar adiante a feira”, animaba el mandatario local, haciéndose eco asimismo de la buena evolución de los casos de Covid en el municipio, que se cifran en apenas media docena. “Animamos á xente a que nos visiten, porque serán ben recibidos”, terminaba Ángel Leis rodeado de caballeros medievales y con la que será la imagen del cartel, la princesa, y vecina, Sheila Forján.