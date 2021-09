Negreira vuelve a la normalidad con el Románico

La Feira do Románico se ubicó, de nuevo, en las principales zonas de la villa; la Carreira de San Mauro e a Rúa do Carmo, donde estuvieron las tiendas de artesanía. En la plaza del Concello se situó la zona infantil y la tirolina, y A Capela do Cotón y el campo da feira se reservaron para los espectáculos y demostraciones.