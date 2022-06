Ni rastro de la senda para Coira, que acumula retrasos desde el año 2018

El PP de Ames ha mostrado su malestar por los retrasos que acumula la senda de medio kilómetro aprobada para Coira en 2018, y de la que aún no hay ni rastro. Desde entonces, lleva sumando prórrogas, la última de ellas el pasado mes de abril y por 5 meses.

“Hablar de retrasos en obras en Ames hace ya mucho tiempo que dejó de ser noticia para convertirse en algo habitual”, lamentan los populares, insistiendo en que no se ha ejecutado nada de un itinerario peatonal de 530 metros de longitud y dos de ancho, adjudicado por 113.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses “con el fin de favorecer la seguridad viaria peatonal en el tramo que va desde aproximadamente el nº 18 de la aldea de Coira hasta el colegio de Ventín”.

Se trata de una obra que, recuerdan, carece de complejidad y se incluyó en el Plan Provincial de Obras 2019 (POS+2019) cuyo proyecto se aprobó por el pleno en diciembre del 2018. Desde entonces, “se tardó más de dos años en aprobar el expediente de licitación y cinco meses más en adjudicarse el contrato”, continúa la oposición, subrayando que el acta de replanteo se firmó a mediados de agosto del 2021, por lo que debería “estar finalizada el pasado 12 de febrero”.

Iniciadas teóricamente las obras, a mediados de noviembre de 2021, (tres meses después de la firma del acta de replanteo), la empresa adjudicataria solicita una ampliación del plazo para rematar la obra de tres meses. Al considerarse que el atraso existente no es imputable a la empresa, la ampliación del plazo es autorizada por el tripartito, que fijó la fecha de finalización en el 12 de mayo de 2022.

“Todo hacía pensar que las obras, aun lentamente, avanzaban; pero un mes antes del nuevo plazo de finalización, el contratista presenta otro escrito y solicita una nueva ampliación del plazo de ejecución por un periodo de 5 meses, por lo que la fecha de finalización de la obra se trasladaría hasta el 12 de octubre de 2022”, apostilla el PP.

Además, afirman que en el escrito presentado por el contratista se desvela el motivo, no imputable él, por el que las obras no avanzan: “Y no es otro que están afectadas por las líneas aéreas de telefónica y electricidad, algo que ya estaba recogido en el proyecto; siendo necesarias las correspondientes autorizaciones tanto de Telefónica como de Unión Fenosa Distribución”, unos permisos que no terminan de llegar e implican que las causas de dicho retraso “no son imputables a la empresa contratista”.

Ante esta nueva solicitud de aplazamiento, los populares afirman que el gobierno local habría accedido, suspendiendo la ejecución del contrato, con un límite máximo de 2 meses, hasta que se tengan las correspondientes autorizaciones de las distintas afecciones en torno a dichos tendidos de telecomunicaciones y energía, “una decisión difícil de explicar salvo que se tenga constancia de la inmediatez de dichas autorizaciones”, matizan.

Sin embargo, lo que realmente asombró al PP en todo este asunto es que, deducen, “las obras se iniciaron y avanzaron con lentitud; y en un determinado momento no se pudo continuar a causa de no tener aún las correspondientes autorizaciones”, si bien dejan claro que no hay constancia de intervención alguna tras visitar la zona.