Noia estrena un servicio de punto limpio móvil que recorrerá las parroquias

El Ayuntamiento de Noia pondrá en marcha un nuevo servicio de punto limpio móvil. Se trata de un camión que lleva una grúa incorporada y cuenta con unos compartimentos para recoger distintos tipos de residuos, desde baterías y pilas a vidrio o aceites, lo que permite que esos containers se ubiquen en una determinada zona y una vez

llenos se puedan desplazar.

“Por unha banda facilita que os usuarios poidan depositar esas materias no punto onde se coloque e, por outra, complementa o servizo que xa presta o punto limpo, situado no polígono de Augalevada”, explicó el alcalde de Noia, Santiago Freire, quien avanzó que “a idea é establecer unha rotación –que se irá anunciando– tanto en determinadas parroquias, así como en distintas zonas do núcleo urbano, para que lles sexa máis fácil aos usuarios. Despois se hai unha cuestión puntual, dunha actividade ou maior demanda nun determinado momento, tamén se fará coincidir coas mesmas”.

Según apuntaron este lunes desde la administración local, la nueva infraestructura municipal supuso una inversión de 80.000 euros, de los cuales el Gobierno autonómico, a través de la Consellería de Medio Ambiente, financió el 80 % del total, y el resto es aportación municipal (20 por ciento).

“A clave é ir concienciando á xente da importancia de separar e de que depositen os residuos de forma axeitada”, afirmó el regidor noiés.

Por otro lado, Freire adelantó que en las próximas semanas darán comienzo las obras de mejora de la calle Coruña, con las que se busca incrementar la seguridad vial. “Esa rúa actúa como circunvalación de conexión dende o barrio de San Bernardo co propio remate da Alameda e ca estrada comarcal Noia-Muros”, dijo el alcalde.

Los trabajos incluyen la renovación del firme y la reposición de la señalización horizontal y vertical, así como el pintado de los pasos de cebra y las plazas de estacionamiento. La actuación, que está valorada en torno a 90.000 euros, cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña.