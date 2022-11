Noia mejorará la pavimentación de vías en varios puntos del municipio

El Ayuntamiento de Noia informó este martes que mejorará la pavimentación en diferentes vías del municipio. Las actuaciones, que se iniciarán en los próximos días, se financiarán con fondos municipales, con cargo a algún plan provincial, así como con la colaboración de la Xunta de Galicia. En total, todas ellas sumarán una inversión de más de 300.000 euros.

Estes útimos días están actuando en la carretera comarcal AC-550, que une Noia y Ribeira, en la parroquia de Boa hasta la confluencia con la glorieta de Taramancos. “Esa pavimentación supón unha mellora na capa de rodadura nas condicións de seguridade viaria nesa zona, aproveitando o ancho total ata as sendas e beirarrúas construídas”, explicó el alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad invierte en las obras de refuerzo del firme 2,6 M€.

A mayores, en los próximos días se iniciarán una serie de actuaciones de pavimentación en el malecón de Gasset. “Hai tramos danados, co firme deteriorado”, apuntó el mandatario municipal, quien avanzó que también se actuará “na zona do muelle do Marqués e practicamente ata a estación de autobuses”.

El objetivo de estas intervenciones no es otro que “reparar o firme, corrixir o estado das zonas deterioradas no malecón e, ao mesmo tempo, tamén solventar unha zona de badén, como consecuencia dun afundimento que se producía, para regularizalo e que quede resolto a expensas de si despois xa se consigue corrixir así ou se hai que facer unha actuación complementaria no futuro”.

A estas obras, se sumarán próximamente mejoras en el pavimento en el lugar de O Pereiro, en la parroquia de O Obre; en el cementerio de Santa Cristina, en Barro; en la unión entre la Alameda de Noia y la calle de San Bernardo a través de la avenida de A Coruña, y otra actuación similar “na confluencia da estrada de Boiro e O Son, na entrada da ponte de O Campo de Noia”, concluyó el regidor.