Noia pendiente de la toxina para comenzar su campaña

La toxina obligó al Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) a decretar el cierre cautelar de las zonas II y III de la ría noiesa el pasado viernes, lo que frenó en seco el inicio de la campaña marisquera de la cofradía San Bartolomé de Noia, prevista para este lunes. El motivo, la presencia de toxina, la cual ya había sido detectada en las analíticas realizadas a lo largo de la semana pasada en esta misma ría.

El patrón mayor, Santiago Cruz, explicó que al tratarse de una medida cautelar debido a los niveles altos de toxina detectados, “cun resultado negativo poderiamos ir ao mar”, mientras que si se hubiera decretado el cierre por marea roja se necesitarían dos resultados negativos en los análisis para poder abrir las zonas de producción.

Respecto a los análisis, el dirigente de la citada entidad marinera indicó que cogieron “a mostra a primeira hora da mañá e ás 9.00 xa a tiñan alá”, en el instituto con sede en Vilaxoán. Asimismo, comentó que, paralelamente, también se remitieron muestras al laboratorio privado con el que trabaja el pósito.

Tras horas agónicas de espera para los 1.500 profesionales de las cofradías de la ría noiesa (de las localidades de Noia, Muros, Porto do Son y Portosín), los análisis privados indicaron que la toxina no había remitido, “deu bastante alta”, dijo el patrón mayor. Sin embargo, será Intecmar el que confirme este martes si es posible comenzar la campaña o no. En caso de que el resultado sea negativo, “decidirase pola mañá si se vai ao mar”, adelantó Cruz.

normas La junta directiva de la cofradía San Bartolomé de Noia se reunió a principios de este mes para establecer las normas que regirán la campaña de extracción. Todos los profesionales podrán coger 3 kilos de japónica, 3 de babosa y 3 de fina. En cuanto al bivalvo rey de esta ría, los productores de a flote podrán extraer un máximo de 15 kilos y los de tierra 10.

El regreso a los arenales de los mariscadores de a flote estaba previsto de 9.00 a 10.30 horas, pero Cruz comunicó que, debido a la nueva situación, “aínda que non haxa toxina nos bancos marisqueiros, mentres haxa nas augas da boca da ría, quedará fixado de 11.00 a 12.30 horas”. Por su parte los extractores de a pie dispondrán de dos horas y media, según la bajamar.