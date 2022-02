Nova entrega do ‘Cancioneiro escolar urxente de Rianxo’

O día 30 de agosto de 1919, o coro Cántigas da Terra recollía dun cego a Foliada de Taragoña nun xantar campestre celebrado na horta do Marqués de Vilagarcía despois da Fiesta de los Coros Gallegos que tivera lugar no parque da Lomba, no marco dos festexos de San Roque.

Agora, máis dun século despois, os acordes desta peza volven sonar no CEP Brea Segade de Taragoña (Rianxo), porque é unha das recollidas polos seus alumnos para a elaboración do segundo volume (o primeiro lanzouse o ano pasado, con 17 pezas) da publicación Cancioneiro escolar urxente de Rianxo, unha obra que nace coa vontade de recuperar o patrimonio cultural, musical e lingüístico da vila, xa que nela se recollen cantigas, partituras e historias de moitas composicións rianxeiras que, ou ben non estaban recollidas documentalmente, ou o acceso a elas non resultaba doado.

Trátase dun ambicioso e produtivo proxecto coordinado polo mestre de Música do centro e investigador José Luis do Pico Orjais. Durante oito anos foi tamén docente da UNED Senior, en cuxas aulas levou a cabo un intenso traballo de recuperación de cancións populares coa implicación dos rianxeiros maiores de 50 años a quenes lles deu clase. Avós e avoas a quenes agora acodiron tamén os cativos do CEP Brea Segade para confeccionar o cancioneiro que se convertiu nunha unidade didáctica para a súa asignatura de Música.

Este segundo volume vaise presentar este venres ás cinco da tarde no exterior do colexio. “Trátase dun traballo excelente, unha vez máis, como foi xa o primeiro, de lembranza e mesmo de descuberta do rico patrimonio musical tradicional de Rianxo. Novas músicas, algunhas de autor, outras tradicionais transmitidas por informantes, outras de traballo arreo sobre os cancioneiros, algunha composición contemporánea sobre as raíces musicais desta terra”, sinala o alcalde, Adolfo Muíños Sánchez.

‘LELA’. O novo volume consta de 16 pezas: Rumba de Cerqueiras, Alalá-Pasodobre, Río do Anxo, Cántiga dos boticarios, De luzada, Mariñeiro de Rianxo, Son de Rianxo, Campaíñas de Brión, Andan os tempos bastante mal, De Vigo a Lisboa, O gaiteiro toca a gaita, Ribeirana, Mariquiña da Forneira, O Ronco está malo, Foliada de Taragoña e A morte da bolboreta. Todas ca súa historia. Como a da Cántiga dos boticarios (a Lela primixenia), que se cantou no primeiro lance da estrea da obra Os vellos non deben de namorarse, de Castelao, o día 14 de agosto de 1941 no Teatro Mayo de Bos Aires.

Ademais das partituras, a publicación da que son protagonistas os 93 nenos e nenas do colexio de Taragoña recolle a historia de cada composición, contextualizándoa no seu tempo e recuperando as biografías de moitos músicos locais. Como Ramón Carou Romero, quen xunto a Xosé Romero Rosales (falecido o pasado ano), creou o seu primeiro cuarteto, Aires da Nosa Terra, que de seguido pasou a ser un grupo de referencia en todo o Barbanza.