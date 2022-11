Nueva multipista deportiva para el colegio de Bergondo

El Concello de Noia instalará una multipista deportiva en un terreno colindante con el colegio Felipe de Castro (Bergondo), de manera que podrán hacer uso de la misma tanto el alumnado como el resto de vecinos del municipio, fuera del horario lectivo. Esta iniciativa se desarrolla al amparo del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica diseñado por la Xunta para los centros educativos y que responde al objetivo de avanzar hacia un modelo de infraestructuras educativas más innovadoras, sostenibles y confortables.

“Complementa as infraestruturas e os equipamentos nos centros educativos da localidade. Veñen de rematar as obras de construción do novo comedor escolar e a aula de música no colexio de A Barquiña, que supuxo un investimento en torno ós 80.000 €. E agora a este súmase esta nova instalación”, señaló el alcalde de Noia, Santiago Freire, quien recordó que en los últimos tiempos se invirtieron más de 3 M€ en la mejora de diferentes edificios educativos y en complementar el equipamiento deportivo de los mismos.

Según adelantó el mandatario local, se trata de una multipista de 30 metros de largo por 15 de ancho con el cierre correspondiente. “Dará servizo ao colexio. Vaise conectar coas instalacións do propio centro educativo, dentro do recinto escolar, a través dunhas escaleiras de acceso, de tal maneira que se vai poder utilizar en horario lectivo por parte dos alumnos, e fóra do horario lectivo e durante a fin de semana por parte doutros usuarios. Deste xeito queda conectado co colexio cun acceso directo dende as propias instalacións do centro educativo e tamén cun acceso directo dende o exterior”, explicó Freire.

Una vez finalizados los trabajos, esta multipista será utilizada para practicar diferentes modalidades deportivas, entre ellas futbito, baloncesto, tenis, bádminton o pádel. La nueva instalación “súmase ao pavillón construído recentemente; a suma de todas elas mellora significativamente as instalacións do centro educativo en materia deportiva e de conciliación”, salientó el regidor noiés.

El importe total de la intervención asciende a 100.000 euros, de los cuales 60.000 serán aportados por la Xunta de Galicia y, la cantidad restante, será asumida por la administración municipal.