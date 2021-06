Milagro en Portosín: por fin el colegio abandonará la duna

Si algún ecologista responsable tuviera un instante de lucidez, pediría a todos los suyos que organizaran la manifestación del siglo en Portosín para celebrar que después de décadas de lucha infructuosa un mamotreto de hormigón esté a punto de saltar por los aires para dar paso a una duna maltratada por la irresponsabilidad de quienes, en el pasado, cometieron una aberración urbanística colosal.

Si hoy algún vecino solicitara la ocupación de una duna hermosa, que abre Portosín al mar, despeja el espacio, protege la naturaleza, estimula el deseo de visitar la playa, aumenta la capacidad del entorno de Coira, hermoso arenal urbano, joya de la corona de un pueblo que aspira a poseer bandera azul y mantener intacto el paradisiaco entorno, todos lo correrían a gorrazos.

Hoy todos deberían celebrar que están de enhorabuena. Tras la puesta en marcha del proyecto que Costas del Estado sacó ayer a licitación para demoler el viejo edificio de los cincuenta y despejar la zona, lo que se vislumbra es que todo se revalorizará: el paisaje, el efecto llamada a turistas y conseguir que un viejo sueño se convierta en realidad. Fueron décadas de intentos infructuosos que se van a materializar.

Los éxitos tienen muchos padres y los fracasos son huérfanos. En este caso, sí hay padres. El primero, un alcalde ejemplar, Luis Oujo, trabajador incansable, que aplica criterios empresariales a la función pública (bien escaso) y se ha convertido por la legitimidad del ejercicio en el mejor regidor que tuvo Porto do Son en muchos años.

El segundo es el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ruralista ilustrado, uno de los más sólidos pilares del Gobierno de Feijóo, que acaba de inventar un nuevo diseño arquitectónico para centros escolares, a la altura de los nórdicos. Así será el nuevo de Portosín, en pleno centro de la localidad.

Como ocurre siempre, surgen los apóstoles del “De qué se trata que me opongo”. Hay que ignorarlos. Si alguien no ve o no quiere ver las inmensas ventajas, apaga y vámonos. La historia la escriben no los que destruyen, sino los que crean. G. Conde