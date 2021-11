O Concello sacou adiante máis de 400.000 euros en obras públicas en outubro

Hai mais dun ano, concretamente o 20 de outubro de 2020, o Concello de Ames presentou na casa da cultura de Bertamiráns o seu plan de reactivación económica e social. Un plan de choque composto por 99 medidas coas que buscaban mitigar o impacto do covid, protexer o emprego, axudar ás persoas vulnerables e apoiar o tecido empresarial de Ames a recuperarse da crisis económica.

E precisamente as actas das xuntas de goberno reflexan a aplicación paulatina dese plan. En outubro de 2021 aprobáronse 4 adxudicacións de obras cun valor superior aos 400.000 euros. Entre elas encóntrase obras de interiores de Paramuíño, o acondicionamento e mellora da cuberta e a fachada da Escola Infantil Municial O Bosque e o desbroce, limpeza e mantemento dos núcleos rurais do Concello de Ames. A eses proxectos deberán sumarse futuras obras cun valor estimado superior ao medio millón de euros, como reformar os vestiarios do campo de fútbol de Bertamiráns ou as obras de interiores de Ortoñiño.

Todas elas encaixan cun dos eixes principais do plan de reactivación: a inversión en obra pública co obxectivo de manter e crear novos postos de traballo directos e dinamizar a economía amesá.

En canto ás subvencións, o pasado mes de outubro concedéronse axudas á promoción de actividades levadas a cabo por clubes e asociacións deportivas por un importe cercano aos 60.000 euros, aprobouse a primeira remesa de subsidios a familias numerosas, que afectará a 50 familias amesás, e asignáronse as subvencións a entidades sen ánimo de lucro. Asociacións como Caritas, ARCEA-ADAMES, AECC e a Fundación Tierra de Hombres recibiron fondos para que poidan levar a cabo proxectos de carácter social. Por último, aprobáronse as bases do II Certame Galetiktoker 2021, cun custo de 600 euros, que pertencería ao eixe 2 de promoción económica do plan de reactivación de Ames.

Neste mesmo eixe está o festival de cine infantil Cinema Miúdo 2021, que ten previsto desenvolverse en decembro de 2021, e as tarxetas Merc@mes que estiveron á venta ata o 16 de outubro, cando se esgotaron. Estas últimas serviron para impulsar a economía local, pois o volume de negocio que xeraron superou os 400.000 euros e beneficiou notoriamente ao comercio minorista e ao sector da restauración.

O resultado deste plan semella ser positivo: as cifras de altas á Seguridade Social de setembro xa se sitúan en 13.787, cercanas ás 13.852 que había en decembro de 2019.