O faro de Punta Nariga destaca no calendario da revista ‘National Geographic’

A área de Turismo da Deputación da Coruña, que xestiona o vicepresidente Xosé Regueira, difunde o patrimonio histórico da provincia no calendario da revista National Geographic Historia. Trátase dunha acción de promoción turística dirixida a un público obxectivo específico, xa que se distribuirán un total de 16.000 exemplares do calendario nos puntos de venda da revista.

O Faro de Punta Nariga, en Malpica de Bergantiños, protagoniza a portada do calendario deste ano que se presenta baixo o epígrafe A Coruña provincia, un viaxe pola historia. A mencionada viaxe comeza no Neolítico, dedicando xaneiro ao proxecto do Parque do Megalitismo da Costa da Morte, protagonizado polo Dolmen de Dombate e a Pedra da Arca, e remata no último mes do ano cun apartado titulado Vistas ao futuro que relaciona paisaxe, cultura e contemporaneidade exemplificada cunha fotografía da obra O Mirón de Arteixo e outra do mural de Yoseba Muruzábal que leva por título Fina de Carballo: a muller nitromón en Carballo.

É o segundo ano consecutivo que a área de Turismo da Deputación aposta por promocionar os recursos da provincia a través do calendario desta revista especializada en viaxes e turismo co obxecto de, en palabras de Xosé Regueira, “dirixirnos a un tipo de visitante interesado no turismo cultural, relacionando elementos patrimoniais destacados do noso territorio co seu contexto histórico e dando cabida a todos os xeodestinos da provincia”.

Este percorrido histórico inclúe petróglifos do proxecto Compostela Rupestre, concretamente o petróglifo de Correxíns e a Nave de Mourigade; cos castros de Baroña e Borneiro para ilustrar o proxecto do Parque Arqueolóxico da Idade de Ferro; e coa Torre de Hércules e o xacemento de Cadoval en Mugardos para ilustrar a pegada romana. O mes de maio chega coa Idade Media e unha fotografía do Mosteiro de Caaveiro e os frescos da igrexa de San Antoniño de Toques, e continúa en xuño coa igrexa de San Francisco de Betanzos e o Castelo de Vimianzo. Xullo está dedicado ao barroco e á Catedral de Santiago de Compostela, e continúa en agosto co Mosterio de Santa María de Sobrado e San Martiño Pinario en Compostela. A relación da provincia coruñesa co mar, coa tradición xacobea ou a arquitectura modernista, tamén están presentes a través do Castelo de San Antón na Coruña, o Pazo de Mariñán en Bergondo, o Santuario da Virxe da Barca en Muxía, Cabo Fisterra ou a Casa Abrigada en Cambre.

O vicepresidente e responsable da área de Turismo da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, basea a promoción institucional na sustentabilidade e na diferenciación e orientándoa cara a “un tipo de turismo consciente, socialmente responsable e que busca a autenticidade dos destinos que visita”.

A revista de Historia da National Geographic é das máis prestixiosas do sector, cunha tirada de aproximadamente 16.000 exemplares, seguidos maiormente por un público que aposta polas viaxes no seu tempo de lecer.