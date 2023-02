O hospital de Cee disporá de servizo de celadores a partir do vindeiro mércores

O Hospital Virxe da Xunqueira de Cee incorporará a partir do vindeiro mércores, 15 de febreiro, a 6 celadores á súa plantilla de traballadores, logo de que unha sentenza do Tribunal Supremo obrigase ao Sergas a dotar ao centro sanitario destes profesionais, tras un proceso xudicial impulsado polo Sindicato de Técnicos de Enfermería.

Dende a xerencia da Área Sanitaria da Coruña e da dirección do Distrito de Cee, quixeron poñer de manifesto “a colaboración e vontade de acordo para ordenar a incorporación destes profesionais por parte da Comisión de Centro do hospital e do conxunto das organizacións sindicais”.

Estes novos efectivos, engaden, “supoñen un salto cualitativo moi importante na atención sanitaria, o que permitirá realizar unha reorganización da distribución de tarefas e reducir a carga de traballo a outros profesionais, xa que se contará cun profesional desta categoría estatutaria as 24 horas do día, os 365 días do ano”.

Con estas novas incorporacións melloraranse os ratios asignados a cada profesional, o que redundará nunha redución da presión asistencial así como no aumento da calidade da atención que se presta aos usuarios.

Esta actuación é, segundo sinalan dende a xerencia, “unha mostra máis do apoio e decidido compromiso cos hospitais comarcais”.

Neste senso, engaden, a xerencia da Área Sanitaria de Coruña e Cee, continúa “a realizar melloras de xeito continuo no Hospital Virxe da Xunqueira para manter e prestar un excelente servizo á cidadanía de Cee e poboacións próximas, que se complementa co centro de referencia, o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), e así dar cobertura a unha ampla carteira de servizos, cos medios máis avanzados e os profesionais máis competentes”.

A este respecto, no último ano incorporouse un TAC de última xeración e un ecógrafo portátil. Ademais, renováronse o equipamento cirúrxico e dúas lámpadas de quirófano, e instalouse un novo sistema de anestesia.