O parque infantil do CRA de Sergude é agora máis seguro

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este venres xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, o concello de Boqueixón para coñecer as actuacións desenvolvidas no parque infantil situado no exterior do CRA de Sergude. As obras, que foran realizadas ao abeiro da Orde de infraestruturas de uso público da Xunta, supuxeron unha achega de 35.000 euros.

A través da iniciativa renovouse o parque infantil coa instalación dunha cuberta de 156 metros cadrados e dun novo pavimento, a prol dun maior confort e seguridade da rapazada. Ademais, o espazo dotouse cun conxunto de xogos infantís composto por dous resortes individuais, un bambán dobre de aceiro inoxidable e un conxunto torre de xogos realizado en madeira de piñeiro.

A actuación, que xa quedou rematada o pasado mes de xaneiro, completa as xa desenvolvidas nos parques infantís de Lestedo e Camporrapado, nos que tamén se instalaron cubertas co apoio da Xunta. A directora xeral sinalou a importancia destas accións para ofrecerlles á rapazada e ás familias un espazo de lecer seguro e que poida ser utilizado ao longo de todo o ano.

Segundo apuntou, “este é o principal obxectivo da Orde de infraestruturas de uso público, facilitarlles ás administracións locais e á cidadanía unhas axeitadas infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais”. Ademais, coas axudas búscase tamén garantir un equilibrio entre o medio rural e o urbano, o interior e a costa, que permita tanto o desenvolvemento económico da totalidade do territorio galego como unhas óptimas condicións de vida da cidadanía con independencia do lugar de residencia.

Dita Orde destínase a concellos de menos de 30.000 habitantes para mellorar as infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Neste ano, o orzamento global previsto para as actuacións ascende a 3,5 millóns de euros.

Na área de Santiago concedéronse nove axudas, destinando a Xunta máis de 316.000 € a ditas melloras.