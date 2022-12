O Pino aproba os orzamentos máis elevados da súa historia

O Concello do Pino aprobou o orzamento “máis elevado da súa historia, con 5.002.744 euros e que dedica 1,627 millóns de euros a investimentos reais e 2,22 millóns a gastos en bens correntes e servizos”. Así o indican dende o Concello: “son as últimas contas que aproba esta Corporación, un presuposto realista e sen débedas”, asegurou o alcalde, Manuel Taboada.

Na sesión tamén se deu luz verde para sacar a licitación o Servizo de Axuda no Fogar, por 472.595 euros anuais para 21.899 horas de atención; transferir á Deputación á estrada de Pereira que vai dende Amenal cara a Bama (Touro) e chamarlle Rego do Burgo a rúa de Pedrouzo que vai dende a glorieta da N-547 preto da gasolineira ata a parte posterior do albergue de peregrinos de Arca.

O Pino vai contar o vindeiro ano cun presuposto un 22,9 % superior (un millón de euros) ao que tivo neste exercicio. As contas foron aprobadas cos votos a favor do PP, a abstención do BNG e o voto en contra do PSdeG.

A construción do primeiro centro de día do municipio é a partida que representa un maior investimento, con 651.957 euros, dos que o Concello só aportará 51.957 e o resto será financiado pola Xunta de Galicia. “A principio do ano 2023 asinaremos o convenio coa consellería”, afirmou o alcalde, Manuel Taboada. O edificio, con capacidade para 30 prazas, construirase en Arca, nunha parcela de titularidade municipal. Taboada adiantou que está pendente de cerrar os detalles para a construción da residencia da terceira idade, que tamén se fará en Arca.

As obras de estradas que se van executar co POS+2023 e no plan complementario supoñen outra achega lixeiramente superior aos 253.000 euros. Precisamente as partidas de outros investimentos en estradas (350.000 euros) e en terreos para parques e xardíns (300.000) centraron o debate coa oposición.

No capítulo de gastos, os orzamentos para o ano 2023 contemplan 895.383 euros para persoal e 2.220.439 para facer fronte aos gastos correntes e para sufragar os servizos que presta o Concello. Para transferencias correntes resérvanse 207.390 euros. Na votación, as contas foron aprobadas cos votos a favor do equipo de goberno do PP (seis), en contra do PSdeG (dous) e a abstención do BNG (un voto).