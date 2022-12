O Pino celebra unha festa de Nadal dirixida a toda a familia

O Pino recibirá o Nadal cunha gran festa para todos os públicos que se celebrará este sábado nunha carpa instalada na Praza do Concello. Obradoiros, xogos e unha sesión de teatro serán algunhas das actividades das que poderán gozar de forma gratuíta todas as persoas asistentes.

A visita de Papá Noel para atender as solicitudes das nenas e dos nenos e o acendido da árbore de Nadal, previstos para as sete da tarde, marcarán oficialmente o comezo do Nadal no Pino. Pero a festa comezará xa antes, ás 16.30 horas, con varias propostas para o público familiar. Tanto cativos como adultos poderán participar todos xuntos en xogos en familia ou ben nunha xincana que se desenvolverá pola contorna da Praza do Concello.

Ademais, haberá obradoiros para facer adornos de Nadal, para escribirlle a carta a Papá Noel, para maquillarse e tatuarse e para decorar camisetas con motivos navideños, taller este último para o que convén levar da casa unha camiseta branca lisa.

Despois do acendido da árbore, a diversión continuará cunha sesión de teatro. Títeres Babaluva representará Feira das sementes, unha feira na que as sementes se cambian por un conto, un refrán, unha canción ou ben unha adiviña.

E, se hai fame, convén saber que durante toda a tarde o alumnado de 4ª de ESO ofrecerá bebidas quentes e lambetadas co obxectivo de recadar fondos para a excursión de fin de curso.

SOLIDARIEDADE. Neste tempo de Nadal o Concello do Pino lembra que está en marcha unha nova edición do Nadal Benéfico. Trátase dunha iniciativa destinada a recoller alimentos non perecedoiros, de hixiene persoal e de limpeza para doarllos ás familias con menos recursos. As doazóns deberán depositarse nos caixóns situados na casa da cultura, nas dependencias de Servizos Sociais ou nos supermercados Eroski, Día e Rúa. O prazo para participar no Nadal Benéfico remata o vindeiro día 31 de xaneiro, pero o Concello lembra que se poden facer aportacións durante todo o ano. E é que non só na época de Nadal hai que acordarse dos que menos recursos teñen.