O Seminario de Estudos do Deza propaga a súa aposta pola diversificación cultural

O Seminario de Estudos de Deza (SED), que vén de estrear a súa sede no Pazo de Liñares, colle un novo impulso e aposta agora pola diversificación cultural.

A entidade adopta unha visión distinta e máis ampla a fin de complementar o importantísimo traballo que se veu facendo ata o de agora nestes 25 anos, pasando a estruturarse en tres grandes seccións: coordinación (Xoán Carlos García Porral, José Ramón López Fernández e José Ramón Pérez Salgado como coordinadores técnicos e Cecilia Doporto como coordinadora administrativa); organización de actividades (con Antonio Presas como encargado); e difusión (con José Luis Rodríguez Jácome como responsable), baixo a coordinación xeral da concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Ata agora o SED centrábase nas publicacións.

Tras a reunión mantida o pasado 3 de xuño, o SED ponse en camiño nunha andaina máis diversa, e faino desde o ático do Pazo de Liñares, onde os seus membros dispoñen de ferramentas para poder traballar alí. No dito encontro estableceuse un plan de traballo no que acordaron reunirse unha vez ao mes.

Así mesmo apuntáronse as novas liñas de actuación a desenvolver nos próximos meses para seguir impulsando o labor que se leva feito desde o SED en todos estes anos e que supón un patrimonio cultural importantísimo para o concello de Lalín e a comarca.

É a primeira vez que no SED vai haber distintas liñas de traballo, porque ata o momento o Seminario estivo centrado principalmente nas publicacións de Descubrindo e Deza Básicos. Trátase de tentar abrir máis aínda o abano cultural sacando outras liñas de traballo. Con este obxectivo estableceranse contactos con centros educativos para impartir charlas e seminarios sobre temas de relevancia para a comarca, con institucións universitarias e culturais, asociacións e colectivos do Deza; impulsarase a divulgación cultural coas publicacións que ten actualmente o SED e con outras novas publicacións que se poidan facer, e poranse en marcha os Premios á Cultura Dezá, tratando de achegar aínda máis as actuacións do Seminario á veciñanza.

Neste sentido, para levar a cabo os seus fins, o SED poderá organizar conferencias, seminarios, cursos, coloquios ou reunións que contribúan a un maior coñecemento da comarca; visitas e andainas a outras actividades educativas e de estudo; e publicacións de monografías, revistas, vídeos e películas. En vindeiras xuntanzas, o Seminario de Estudos do Deza tratará de pechar a programación que se vai seguir nos vindeiros meses.

