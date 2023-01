O Sergas destina 57.000 € a eliminar as infiltracións no centro médico de Palmeira

A xerente da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Eloína Núñez; o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas; o director do distrito do Barbanza, Salvador Mariño-Ageitos; e a directora de Recursos Económicos, María José López Rebollo, visitaron este luns o centro de saúde de Palmeira e informaron aos profesionais e usuarios das obras que se van levar a cabo e da colocación dun Punto de Atención Móbil da Consellería de Sanidade para dar asistencia mentres se levan a cabo os traballos.

A actuación de maior envergadura é o cambio integral da cuberta, que contará cun orzamento de 57.000 euros, asumidos pola Consellería de Política Social e o Servizo Galego de Saúde.

Está previsto que estas obras comecen a finais do presente mes de xaneiro e que finalicen no prazo dun mes, sempre e cando as condicións meteorolóxicas o permitan. Unha vez rematadas, acondicionaranse as zonas do interior do inmoble.

Non obstante, o Punto de Atención Móbil quedará instalado o vindeiro luns e conta cunha consulta médica, outra de enfermería, unha sala de espera, un punto administrativo e aseos, así como unha rampa para o acceso de persoas con mobilidade reducida. No encontro tamén se analizaron as conexións precisas de auga, electricidade, telecomunicacións, etc.

O centro médico de Palmeira presenta problemas de humidade e infiltracións de auga. Os facultativos vense obrigados a colocar caldeiros para recoller a auga que cae polo falso teito nas consultas, algo que tamén ocorre nos pasillos de dita instalación.

delegribeira@elcorreogallego.es