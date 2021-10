O Son revalida a bandeira verde por boas prácticas

A Xunta vén de fallar a concesión por segundo ano consecutivo da bandeira verde de Galicia ao Concello de Porto do Son, co fin de recoñecer o seu esforzo e a súa implicación, así como dos seus veciños, na protección dos elementos máis representativos da Comunidade galega: a paisaxe e o patrimonio natural.

Nesta segunda convocatoria tamén foron distinguidos os municipios de Curtis, Ordes, Alfoz, Mondoñedo, Parada de Sil, Outeiro de Rei e Sober, que acadan por primeira vez a bandeira verde de Galicia, mentres que Moaña revalida tamén este recoñecemento, despois de que na primeira edición (a de 2020) fora un dos primeiros concellos nos que ondeara o distintivo, xunto con Porto do Son.

O devandito recoñecemento, creado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, estaba aberto a todos os concellos galegos que desenvolveran actividades relacionadas coa ordenación territorial, a protección do medio ambiente, o cambio climático, a eficiencia enerxética e a xestión responsable dos residuos, así como accións de sensibilización e comunicación para concienciar aos veciños da importancia de actuar e avanzar nestes eidos.

Deste xeito, distínguese ás entidades locais máis dinámicas neste eido, desenvolvendo boas prácticas para o coidado da súa contorna, o respecto á paisaxe, a redución das súas emisións de CO 2 , o fomento da correcta xestión do lixo, a adopción de medidas para garantir a integridade e limpeza de espazos de interese, a posta en valor de monumentos naturais ou a redución do consumo enerxético.

Con estes galardóns, o Goberno galego quere premiar a aqueles concellos que destacan polas súas boas prácticas ambientais de conservación e protección da paisaxe, ao tempo que se converte nunha correa de transmisión entre o traballo que fan as administracións locais e a implicación da propia cidadanía.

Así mesmo, según apuntan dende a Xunta, son un xeito de poñer en valor a rica e extensa diversidade paisaxística da Comunidade e de apuntalar a idea de Galicia verde.

O alcalde, Luis Oujo, afirmou que este distintivo “supón para nós un recoñecemento a un traballo que levamos feito dende que chegamos á alcaldía e nos dá forza para seguir avanzando nesta mesma liña de sostibilidade, non só porque é a nosa obriga, senón tamén porque estamos seguros de que coidando o noso medio ambiente conseguimos beneficios económicos, sociais e de emprego para o territorio”.