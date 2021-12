Obradoiros y cortos gratis en el festival Cinema Miúdo 2021

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ames acogió la presentación de una cuarta edición del Festival Internacional de Cine Infantil, Cinema Miúdo, que busca que los más pequeños de la casa disfruten de una selección con más de 50 cortometrajes de todo el mundo, además de las actividades paralelas como el taller de stop motion, maquillaje de efectos especiales o la fiesta de los videoclips. La cita será los días 10, 11 y 12 de diciembre en las dos casas de la cultura, y las entradas se reservan en la billeteira web.

Todas las sesiones serán gratuitas, menos la proyección del largometraje A Galiña Turuleca, que tendrá un coste de 4 euros (con precio reducido del 50 % del coste común de la entrada a estudiantes con carné; a las personas mayores de 60 años; menores de 12 años; familias numerosas; usuarios del carné xove y demandantes de empleo.

La edil de Cultura, Natividad González, comenzó destacando como “este festival pon a Ames no mapa, e nos posiciona no panorama audiovisual como un referente a nivel galego, estatal e internacional. Durante tres días os centros culturais de Ames proxectarán máis de 50 filmes que proveñen de todo o mundo e de diferente temática, para que nenas e nenos gocen do sétimo arte”. Además, reafirmó la apuesta municipal a través de este foro involucrando a los centros de enseñanza, “xa que supón tamén unha importante ferramenta educativa en continua comunicación do Concello cos centros escolares”.

Por su parte, María Vázquez, técnica de animación sociocultural de su concejalía, adelantó parte del amplio programa que tendrá lugar durante tres días y ofrecerá en los auditorios mencionados. “Baixo o lema A maxia do cine, ademais das proxeccións, programáronse actividades paralelas como talleres de stop motion, maquillaxe de efectos especiais e festa dos videoclips. Debido ás restricións, este ano, como novidade, os escolares poderán votar de xeito online”.

Mónica Vázquez, responsable de comunicación del festival, reafirmó el convite para que toda la chavalada de Ames y Galicia se acerque a disfrutar de la cultura segura y asistan al cine, “nunha era na que temos miles de propostas a través das plataformas, a maxia de asistir a unha sala de cine, é única e as cativas non deben de perderse esta experiencia”.

Finalizó el acto el alcalde del Ayuntamiento de Ames, Blas García, resaltando que “a cultura non só é un dereito, é tamén unha obrigación para as administracións que temos que apostar e poñer a disposición das veciñas e veciños actividades nas que poidan participar. Trátase dun festival pioneiro en Galicia, no que contamos coa total participación dos centros educativos, totalmente en galego para fomentar a nosa lingua, e co que, ademais, achegamos ás pequenas e pequenos da casa, a sensación de estar ante unha gran pantalla”.

BLOQUES. Al igual que en pasadas ediciones, la oferta está compuesta por una selección de cortos nacionales e internacionales dividida en dos bloques por edades: Axóuxeres, para niños a partir de dos años, y Buxainas, para aquellos que ya tengan los siete años. La periodista Loly Gómez será la presentadora del evento, y en las sesiones de inauguración y clausura habrá una actuación de magia a cargo del ilusionista Carlos Tomico, de la compañía Magia en la manga.

Además de esta selección oficial a concurso, la programación se completa con actividades pensadas para estimular el gusto infantil por el cine, al tiempo que se quiere incentivar la creación de cine para los más jóvenes. En esta línea, se incluirán sesiones específicas para escolares que en esta ocasión se harán de manera telemática, talleres de stop motion y de maquillaje de efectos especiales, sesiones musicales con una fiesta de los videoclips gallegos y proyecciones complementarias (con el festival invitado Olloboi y cortometrajes OQO).

En lo que atañe a los talleres, el sábado 11 en la casa de la cultura de Bertamiráns habrá el de maquillaje para niños de entre 7 y 12 años y otro de stop motion para la chavalada de 5 a 7 años. El domingo 12 se realizará el obradoiro de stop motion en O Milladoiro. Los talleres se impartirán en horario de 11.00 a 12.30 horas. Se ofrecen quince plazas para cada uno. Los interesados en participar deben de inscribirse enviando un correo electrónico con nombre, apellidos y un número de teléfono de contacto (a cultura@concellodeames.gal).

Asimismo, el sábado 11 de diciembre habrá una exposición de piezas del artista de efectos especiales de maquillaje, Alberto Hortas, de 4 Ojos estudio, en la casa de la cultura de Bertamiráns.