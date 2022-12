Oito grupos actuarán esta fin de semana no festival de cultura urbana de Ribeira

O Festival de Inverno de música e cultura urbana regresa na súa segunda edición esta fin de semana a Ribeira, con oito grupos que actuarán nunha carpa que se instalará no Paseo do Malecón.

A concelleira de Cultura, María Sampedro, presentou esta cita, que comezará o venres 16 ás 22.30 horas cun programa dedicado á música rap e trap e que contará coas actuacións do carballés C. Mirazo (un dos grandes pioneiros en Galicia no trap), o ourensán Kid Mount, os ribeirenses Xeva & RS (que presentarán novo álbum), o chileno residente en Ribeira Mapuche, e Ultrajuanmi, moi coñecido no escenario local e que pinchará a última hora.

O sábado desenvolveranse ao longo do día diferentes obradoiros de cultura urbana impartidos pola entidade Vella Escola de Noia: de 12.00 a 13.30 horas haberá un taller de estampación de camisetas; de 16.00 a 19.00, obradoiros de parkour, break, beatbox e e pista free style. E a partir das sete da tarde haberá un show de beabox. Entrada a medianoite, o festival continuará ca actuación do madrileño Keey C, o galego Rokiño e Mr J.

María Sampedro animou á mocidade a desfrutar desta iniciativa, que busca consolidarse no calendario cultural da comarca do Barbanza.

Por outra banda, a Rede de Dinamización Lingüística trae a Ribeira a iniciativa Son no Berce, da compañía A Cova das Letras. Trátase dun concerto didáctico-sensorial orientado a nenos e nenas de entre cero e tres anos. Esta actividade será impartida pola actriz Cristina Collazo quen, a través de pezas musicais orixinais do compositor Manuel Paino, estimulará a imaxinación dos pequenos participantes. O espectáculo terá lugar no centro cultural Lustres Rivas o sábado 17. Haberá dous pases: o primeiro ás 11.45 e o segundo ás 12.30. Para participar é preciso facer a reserva enviando un correo a normalizacion@ribeira.gal indicando o nome e apelidos da persoa adulta acompañante, un teléfono de contacto, o número de reservas e a idade dos pequenos que asistan.