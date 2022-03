Oportunidades, artesanía e as antigüidades inauguran o calendario feiral estradense

O Palacio de Congresos e Exposicións de A Estrada abre este venres, ás 16.00 horas, o seu calendario feiral cunha dobre cita xa asentada. Así, os visitantes que desexen achegarse ao recinto feiral nesta fin de semana poderán contemplar as novidades que presentan a 10º Feira de Oportunidades do Comercio e a 62º Feira de Antigüidades e Artesanía.

Os certames foron presentados polo concelleiro de Comercio, Óscar Durán, nun acto no que tamén estivo presente o presidente da patronal do comercio, ACOE, Alfredo González, e empresarios participantes.

Segundo explicaron, a Feira de Oportunidades do Comercio conta cun total de vinte e sete firmas. O comercio local aporta un total de vinte e as sete restantes proceden de concellos limítrofes. Neste certame atópanse representados os sectores descanso, tapicería, artesanía, textil, calzado, óptica, papelería, xoguetería ou automoción.

Ademáis, exporán os seus artigos no recinto un total de vinte e cinco firmas de anticuarios e artesáns.

O recinto conta cun programa de actividades para as xornadas do sábado e do domingo. O sábado terá lugar unha actuación artística do mago ilusionista Marco, que será ás 18.00 horas no pavillón tres. O domingo á mesma hora, actuará no mesmo pavillón o mago ilusionista Javier Muro. Estas actividades están cofinanciadas pola Deputación Provincial de Pontevedra, a través do programa Pontegal.

Ao peche do recinto feiral, ás 20.00 horas, terá lugar o sorteo de cinco vales de compra por importe de 30 euros e o domingo, sortearán, por xentileza do restaurante local O Asador de Leo, un total de tres ceas para dúas persoas.

Ademáis, o recinto feiral contará cun parque infantíl con inchables para os máis cativos. O horario de funcionamento deste parque será o seguinte: venres e sábado de 17.00 a 20.00 horas e domingo de 12.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.00 horas.

O recinto feiral permanecerá aberto en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, agás o venres que só abrirá de 16.00 a 20.00 horas. A entrada de acceso ao recinto costa un euro e será válida para os tres días que dura o certame expositivo e permitirá entrar nos diferentes sorteos de vales e ceas.